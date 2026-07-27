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'बहुत बदसूरत, उल्टी आने जैसी...' Gen Z के प्रोटेस्ट रील्स पर भड़कीं Kangana Ranaut, कहा- 'वीडियो दख दिल दहल गया'

NEET पेपर लीक के खिलाफ Gen Z का प्रदर्शन खत्म हो गया है, लेकिन अब प्रदर्शनकारियों की रील्स जमकर वायरल हो रही है, जिन्हें देख बीजेपी सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत भड़क उठीं हैं और उन्होंने इसे बेहद भद्दा और उल्टी करने वाला बताया है.

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By: Sadhna Mishra | Published: July 27, 2026 3:41 PM IST
'बहुत बदसूरत, उल्टी आने जैसी...' Gen Z के प्रोटेस्ट रील्स पर भड़कीं Kangana Ranaut, कहा- 'वीडियो दख दिल दहल गया'

Gen Z प्रोटेस्टर्स पर भड़कीं कंगना रनौत

Kangana Ranaut Lashes Out At Gen Z CJP Protesters: Neet पेपर लीक के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन अब खत्म हो चुका है, लेकिन इस दौरान के सामने आए वीडियोज और फोटोज अभी भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. उन्हीं क्लिप्स को देखकर अब बीजेपी सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) का गुस्सा फूट पड़ा है. कंगना ने 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) से जुड़े Gen Z प्रदर्शनकारियों के वीडियो (Viral Video) पर कड़ी नाराजगी जताई है और सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा नोट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने रील्स को उल्टी लाने वाली बताते हुए कहा कि, इन क्लिप्स ने उन्हें अंदर से डरा दिया है.

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'Gen Z की प्रोटेस्ट रील्स उल्टी लाने वाली है'

कंगना रनौत ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर नोट शेयर किया जिसमें लिखा, 'मैंने अपनी जिंदगी में कभी एक जगह इतनी बदसूरत चीज नहीं देखी, Gen Z प्रोटेस्ट की ये रील्स उल्टी लाने वाली हैं, जिस तरह से वे बात कर रहे हैं और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैंने अपनी जिंदगी में कभी एक-एक फ्रेम में इतनी भद्दी और फूहड़ चीजें एक साथ नहीं देखीं.'

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Kangana Ranaut ने पैदाइश पर उठाया सवाल

एक्ट्रेस ने आगे लिखा, 'इन्हें कौन पैदा कर रहा है और इनकी परवरिश कैसे कर रहा है? भारत तरह-तरह के खूबसूरत लोगों की धरती है, जो शालीनता से लिपटे हैं और अपनी संस्कृति से गहराई से जुड़े हैं. तुम खुद को कॉकरोच कहते हो और दिखते/व्यवहार भी वैसे ही करते हो, इसमें कोई विरोधाभास नहीं है, यह तो बस दुनिया के सामने अपनी गंदगी और बदसूरत रूप को परोसना है. इन रील्स ने मुझे अंदर से डरा दिया है, मुझे संभलने के लिए थोड़ा समय चाहिए, अब डिजिटल डिटॉक्स करना पड़ेगा.'

आपको बता दें कि, NEET पेपर लीक के खिलाफ CJP और छात्रों ने करीब 36 दिनों तक दिल्ली के जंतर-मंतर पर आंदोलन किया था, जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद खत्म हुआ, लेकिन इस प्रोटेस्ट के दौरान जैसी-जैसी तस्वीरें और रील्स सामने आई हैं, उन्हें देखकर काफी लोगों का गुस्सा भड़क उठा है और वो अब Gen Z के इस बर्ताव पर सवाल खड़े कर रहे हैं.

इन फिल्मों में नजर आएंगी Kangana Ranaut

वहीं अगर बात करें कंगना रनौत के वर्कफ्रंट की तो वो अपनी दो ब्लॉकबस्टर फिल्मों 'क्वीन 2' और 'तनु वेड्स मनु 3' को लेकर चर्चा में हैं और जल्दी ही एक्ट्रेस इन मूवीज में नजर आने वाली हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिं

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Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

साधना मिश्रा पिछले 7 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हैं. उन्हें वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है. मौजूदा समय में वो BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हैं. इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हैं.

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