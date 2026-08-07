Gen Z विवाद पर कंगना रनौत का यू-टर्न, तारीफ करते हुए कहा- 'ये हमारी ताकत हैं'

जेन जी को लेकर दिए गए अपने 'जनरेशन गटर' वाले विवादित बयान पर घिरीं बीजेपी सांसद कंगना रनौत के तेवर अब बदल गए हैं. अब एक्ट्रेस ने जेन जी को देश की सबसे बड़ी ताकत बताया है.

Gen Z पर बदले कंगना रनौत के सुर

आजकल की युवा पीढ़ी यानी ‘जेन जी’ पर दिए गए अपने एक विवादित बयान की वजह से आलोचनाओं और सियासी घमासान में फंसी भारतीय जनता पार्टी की सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत अब पूरी तरह डैमेज कंट्रोल की मुद्रा में नजर आ रही हैं. हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुए विरोध प्रदर्शनों और रील्स पर भड़कते हुए कंगना ने कुछ युवाओं के लिए बेहद आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद से देश की राजनीति और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तहलका मच गया था. हालांकि, अब संसद के बाहर मीडिया से मिलते हुए उनके तेवर काफी बदले हुए नजर आए, जहां उन्होंने जेन जी की खुलकर तारीफ की.

कंगना का बदला सुर

शुक्रवार को संसद भवन के बाहर जब पत्रकारों ने कंगना रनौत को घेरकर उनके हालिया बयानों पर सवाल किए, तो उन्होंने बहुत ही संभलकर जवाब दिया. कंगना ने साफ तौर पर कहा कि सोशल मीडिया या किसी विरोध प्रदर्शन में नजर आने वाले चंद लोगों या 10-15 युवाओं के व्यवहार के आधार पर पूरी ‘जेन जी’ पीढ़ी को गलत नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए. उन्होंने तर्क दिया कि देश के विकास में योगदान देने वाले करोड़ों युवा इस पीढ़ी का हिस्सा हैं, इसलिए मुट्ठीभर लोगों की हरकतों की वजह से पूरी युवा पीढ़ी को बदनाम नहीं किया जा सकता.

कंगना ने आगे कहा कि यह पीढ़ी सरकार का एक बहुत अहम हिस्सा है. उन्होंने जोर देकर कहा, ‘इसी जेन जी के जनादेश और वोटों के बल पर हमारी सरकार इतने सालों से सत्ता में है.’ अपनी बात को पुख्ता करने के लिए उन्होंने झारखंड के प्रदर्शनकारियों और हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स या अन्य खेल प्रतियोगिताओं में देश के लिए मेडल जीतकर प्रधानमंत्री और तिरंगे का मान बढ़ाने वाले होनहार युवाओं का उदाहरण भी दिया.

पुराने बयान से यू-टर्न

भले ही कंगना ने इस बार युवाओं की तारीफों के पुल बांधे, लेकिन अपने बेबाक अंदाज के लिए पहचानी जाने वाली एक्ट्रेस ने तंज कसने का मौका भी नहीं छोड़ा. उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली या विरोध प्रदर्शनों में कूदने वाली जो ब्रिगेड नजर आती है, वह पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता या पेड़ लगाने जैसे सकारात्मक कार्यों के वक्त कहीं दिखाई नहीं देती. उन्होंने अंत में अपनी बात बदलते हुए कहा कि कुछ गिने-चुने लोग ही हैं जो अपने गलत आचरण से जेन जी का नाम खराब कर रहे हैं, वरना असलियत में जेन जी देश की सबसे बड़ी ताकत है और हमें अपनी इस युवा पीढ़ी पर पूरा गर्व है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.