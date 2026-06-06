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Bharat Bhhagya Viddhaata First Review: CM मोहन चरण माझी को कैसी लगी Kangana Ranaut की फिल्म? सामने आया पहला रिव्यू

Bharat Bhhagya Viddhaata Review: कंगना रनौत की अपकमिंग फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' का पहला रिव्यू सामने आया है. हाल ही में भुवनेश्वर में फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी, जिसमें ओडिशा के सीएम भी शामिल हुए थे और उन्होंने अब मूवी का रिव्यू शेयर किया है.

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By: Sadhna Mishra | Published: June 6, 2026 4:23 PM IST
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कैसी है कंगना रनौती की फिल्म 'भारत भाग्य विधाता'?

Bharat Bhhagya Viddhaata First Review: बॉलीवुड की धाकड़ एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' को लेकर चर्चा में हैं. इस मूवी के साथ एक बार फिर से एक्ट्रेस बड़े पर्दे पर अपनी धमाकेदार वापसी के लिए तैयार हैं. हाल ही में इसका ट्रेलर जारी किया गया था, जो दर्शकों को काफी पसंद आया. वहीं अब जैसे-जैसे फिल्म की रिलीज डेट पास आ रही है वैसे-वैसे एक्ट्रेस इसका प्रमोशन भी तेजी से करने में लग गई हैं. इसी बीच 5 जून 2026, शुक्रवार को 'भारत भाग्य विधाता' (Bharat Bhhagya Viddhaata) की ओडिशा के भुवनेश्वर में स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी, जिसमें राज्य के सीएम मोहन चरण माझी भी शामिल हुए और फिल्म देखने के बाद उन्होंने इसका पहला रिव्यू शेयर किया और बताया कि फिल्म कैसी है.

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भुवनेश्वर में हुई 'भारत भाग्य विधाता' की स्पेशल स्क्रीनिंग

ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ फोटोज के साथ एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें सीएम के साथ एक्ट्रेस नजर आ रही हैं और इन तस्वीरों के साथ उन्होंने लिखा, 'आज मैंने भुवनेश्वर में फिल्म 'भारत भाग्या विधाता' (Bharat Bhhagya Viddhaata First Review) की स्पेशल स्क्रीनिंग में हिस्सा लिया. यह फिल्म 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमलों के दौरान दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने वाली नर्सों के असाधारण साहस और बलिदान को जीवंत रूप से दिखाती है.'

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CM माझी को कैसी लगी कंगना रनौत की फिल्म?

सीएम ने अपनी पोस्ट में आगे कंगना रनौत की तारीफ करते हुए कहा, 'सिनेमा की दुनिया में अपने अथक प्रयासों से एक अनूठी पहचान बनाने वाली कंगना रनौत का यह प्रयास सराहनीय है. सामाजिक महत्व और राष्ट्रावादी सोच का संदेश देने वाली यह फिल्म आज के यंगस्टर्स में देशभक्ति और सेवा भाव को जगाने में बहुत मददगार साबित होगी.'

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खबरों की माने तो, कंगना रनौत ने सीएम माझी से 'भारत भाग्य विधाता' को ओडिशा में टैक्स-फ्री घोषित करने का अनुरोध भी किया है. बता दें कि, एक्ट्रेस की ये मूवी 26/11 के मुंबई हमलों के बैकग्राउंड पर आधारित है जो कामा नर्सों की कहानी बयां करती है. फिल्म में कंगना न इन्हीं में से एक नर्स का किरदार निभाया है.

एक्स यूजर ने भी शेयर किया रिव्यू

बता दें कि, सीएम मोहन चरण साझी के अलावा एक एक्स यूजर ने भी कंगना रनौत (Kangana Ranaut Movie) की ये मूवी देखी और ट्वीट किया, 'आज स्पेशल स्क्रीनिंग में कंगना रनौत स्टारर 'भारत भाग्य विधाता' देखी. एक दमदार कहानी के साथ यह एक बेहतरीन फिल्म है और कंगना ने कमाल की परफॉर्मेंस दी है. यकीनन ये पिछले कुछ सालों में उनकी बेहतरीन फिल्मों में से एक है.' मालूम को कंगना रनौत को आखिरी बार फिल्म 'इमरजेंसी' में देखा गया था, जो बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई थी. वहीं अब वो 'भारत भाग्य विधाता' के साथ पर्दे पर धमाका करने के लिए तैयार है.

कब रिलीज होगी 'भारत भाग्य विधाता'?

कंगना की 'भारत भाग्य विधाता' (Bharat Bhhagya Viddhaata Release Date) को अभी तो काफी पॉजिटिव रिव्यू मिल रहे हैं, लेकिन 12 जून 2026 को जब ये मूवी सिनेमाघरों में रिलीज होगी तब ये देखना दिलचस्प होगा कि, दर्शक इसे कैसा रिस्पॉन्स देते हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।

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