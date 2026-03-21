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Dhurandhar 2 देखने के बाद कंगना रनौत ने की आदित्य धर की तारीफ, कहा- 'हीरो से ज्यादा चमका सुपरस्टार फिल्ममेकर'

Kangana Ranaut On Aditya Dhar: बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने फिल्म 'धुरंधर 2' के डायरेक्टर आदित्य धर की जमकर तारीफ की है. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: March 21, 2026 4:32 PM IST

Dhurandhar 2 देखने के बाद कंगना रनौत ने की आदित्य धर की तारीफ, कहा- 'हीरो से ज्यादा चमका सुपरस्टार फिल्ममेकर'
कंगना रनौत ने आदित्य धर की तारीफ की है.

बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी एमपी कंगना रनौत (Kangana Ranaut) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. वह किसी भी मुद्दे पर खुलकर बात करती हैं. यहां तक कि वह एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े लोगों की आलोचना करने में भी नहीं पीछे नहीं हटती हैं. अब कंगना रनौत ने फिल्म 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) के डायरेक्टर आदित्य धर (Aditya Dhar) की जमकर तारीफ की है. इसके साथ ही एक्टर्स पर निशाना साधा है. फिल्म 'धुरंधर 2' देखने के बाद कंगना रनौत ने एक सोशल मीडिया पोस्ट शेयर किया है और आदित्य धर को सुपरस्टार फिल्ममेकर बताया है.

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कंगना रनौत ने लिखा ये पोस्ट

कंगना रनौत ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर किया है. इस पोस्ट में उन्होंने लिखा है, 'सबसे अच्छी बात है कि धुरंधर की सफलता के पीछे आदित्य धर हैं, वह एक सुपरस्टार डायरेक्टर के तौर पर स्थापित हो गए हैं. हॉलीवुड के सुपरस्टार डायरेक्टर हेशा सुपरस्टार एक्टर्स से बड़े माने जाते हैं. जैसे कि स्पीलबर्ग, टैरेंटिनो, नोलन. हमने कभी अपने फिल्ममेकर्स को रिस्पेक्ट या क्रेडिट नहीं दिया जिसके वो हकदार हैं. वो ज्यादा काम करते हैं और कम पेमेंट मिलता है, सुपरस्टार्स के द्वारा बुली भी किए जाते हैं.' कंगना रनौत ने आगे लिखा है, 'मैं कभी किसी यंगस्टर से नहीं मिली चाहे वो इनसाइडर हो या आउटसाइडर, जिसका सपना फिल्ममेकर्स, डीएपी या कोई टेक्नीशियन बनने का हो. हर कोई खुद को टैलेंटेड बताता है लेकिन वह सिर्फ एक्टर बनना चाहता है. यहां एक सुपरस्टार फिल्ममेकर चमकर रहे हैं किसी हीरो से भी ज्यादा. आज बहुत सारे यंगस्टर्स उनकी कहानी देख रहे हैं, जो उनके जैसा बनना चाहेंगे और फिल्म इंडस्ट्री को एक नई ऊंचाई पर लेकर जाएंगे. आपको सैल्यूट है सर.'

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फिल्म 'धुरंधर 2' की है जबरदस्त कहानी

आदित्य धर के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म 'धुरंधर 2' में रणवीर सिंह, सारा अर्जुन, राकेश बेदी, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, आर माधवन समेत कई सितारे नजर आ रहे हैं. फिल्म 'धुरंधर 2' की कहानी में दिखाया गया है कि भारत का रहने वाला जसकीरत सिंह रंगी किस तरह से हमजा अल मजारी बनकर पाकिस्तान में जासूसी करने जाता है. इसके साथ ही फिल्म 'धुरंधर 2' में पाकिस्तान के अंदर होने वाली अनैतिक गतिविधियों को दिखाया गया है. आदित्य धर की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई और तीसरे दिन 300 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर लेगी. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये फिल्म लोगों को कितना पसंद आ रही है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
Tags Aditya Dhar Dhurandhar 2 Entertainment News Kangana Ranaut