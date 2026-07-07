रिलीज से पहले ही कानूनी पचड़े में पड़ी कंगना रनौत की Queen 2, Phantom Studios ने क्यों ठोका 250 करोड़ का केस?

Queen 2 Controversy: बॉलीवुड की लेडी सुपरस्टार कंगना रनौत जल्द ही 'क्वीन 2' में नजर आने वाली थीं, लेकिन रिलीज से पहले ही फिल्म पर ग्रहण लग गया है. दरअशल, मूवी कानूनी पचड़े में पड़ गई है. आइए जानते हैं पूरा विवाद क्या है.

रिलीज से पहले विवादों में पड़ी 'क्वीन 2'

Kangana Ranaut Queen 2 Faces Legal Trouble: बी-टाउन की लेडी सुपरस्टार कंगना रनौत (Kangana Ranaut) के फैंस के लिए एक ऐसी खबर आ रही है जो उनके होश उड़ा देगी. हाल ही में एक्ट्रेस की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'क्वीन' (Queen) के सीक्वल की अनाउंसमेंट की गई थी, जिसके बाद से ही लोग इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब खबर आ रही है कि, मूवी रिलीज होने से पहले ही एक बहुत बड़े कानूनी पचड़े में फंस गई है. फिल्म की शूटिंग अभी हाल ही में खत्म हुई थी कि, अचानक इस पर 250 करोड़ रुपए का तगड़ा केस ठोक दिया गया है. इतना ही नहीं अब ये मामला बॉम्बे हाई कोर्ट तक पहुंच चुका है और दो बड़े प्रोडक्शन हाउस आमने-सामने आ गए हैं. तो चलिए आपको बताते हैं कि, आखिर ये पूरा विवाद क्या है.

क्या है पूरा विवाद?

दरअसल, Phantom Studios ने JioStar के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में 250 करोड़ रुपए का मुकदमा दर्ज कराया है. फैंटम स्टूडियोज का आरोप है कि, 'क्वीन 2' (Queen 2) बिना मंजूरी के बनाई जा रही है और यह ऑरिजनल 'क्वीन' फिल्म के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी (IP) राइट्स यानी कानूनी अधिकारों का उल्लंघन करती है. दिलचस्प बात यह है कि, इस सीक्वल के लिए कंगना रनौत और डायरेक्टर विकास बहल सालों बाद फिर से साथ आए थे. फिल्म की शूटिंग इसी साल शुरू हुई थी और हाल ही में यह पूरी भी हो चुकी है. फिल्म अब पोस्ट-प्रोडक्शन स्टेज पर है, लेकिन तभी कोर्ट केस ने इसके मेकर्स की टेंशन बढ़ा दी.

कोर्ट तक क्यों पहुंचा फैंटम स्टूडियोज?

'मिड-डे' की एक रिपोर्ट के मुताबिक, फैंटम स्टूडियोज ने यह कदम तब उठाया जब जियोस्टार के साथ बातचीत से मामला सुलझाने की उनकी सारी कोशिशें फेल हो गईं. स्टूडियो का कहना है कि, उन्होंने कोर्ट जाने से पहले कई बार जियोस्टार और डायरेक्टर विकास बहल को इस बारे में चेतावनी दी थी. वहीं सूत्रों के मुताबिक, 'जियोस्टार की तरफ से कोई रिस्पॉन्स न मिलने के कारण ही फैंटम स्टूडियोज को कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा. इस कदम को उठाने से पहले एक पब्लिक नोटिस भी जारी किया गया था और विकास बहल व जियोस्टार को लगातार इसकी जानकारी दी जा रही थी.' वहीं जब फैंटम स्टूडियोज को पता चला कि 'क्वीन 2' की शूटिंग पूरी हो चुकी है, तो उन्होंने तुरंत कानूनी रास्ता अपनाने का फैसला किया.

View this post on Instagram A post shared by Kangana Ranaut (@kanganaranaut)

आखिर 'क्वीन' के अधिकारों पर किसका है हक?

आपको बता दें कि, साल 2014 में आई सुपरहिट फिल्म 'क्वीन' को Viacom18 Motion Pictures और Phantom Films ने मिलकर बनाया था. फैंटम फिल्म्स को अनुराग कश्यप, विक्रमादित्य मोटवाने, मधु मंटेना और विकास बहल ने मिलकर शुरू किया था. हालांकि, साल 2018 में यह कंपनी बंद हो गई थी, लेकिन 2021 में इसे 'फैंटम स्टूडियोज' के नाम से दोबारा शुरू किया गया. अब फैंटम स्टूडियोज का दावा है कि ऑरिजनल 'क्वीन' फिल्म के 50% राइट्स उनके पास हैं, जिसमें फिल्म का सीक्वल बनाने का अधिकार भी शामिल है. उन्होंने इसी साल अप्रैल में एक पब्लिक नोटिस जारी कर साफ कह दिया था कि उन्होंने 'क्वीन' पर आधारित किसी भी नए पार्ट या सीक्वल को बनाने की मंजूरी नहीं दी है. अब देखना यह होगा कि कोर्ट के इस पचड़े के बाद कंगना की 'क्वीन 2' सिनेमाघरों तक पहुंच पाती है या नहीं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…