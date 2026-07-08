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Ketan Agarwal Murder Case में हुई कंगना रनौत की एंट्री, सिया के सीक्रेट मैरिज पर दिया ऐसा बयान; मच गया तहलका!

Kangana Ranaut: पुणे के केतन अग्रवाल मर्डर केस पर बीजेपी सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत ने बेबाक रिएक्शन दिया है. उन्होंने आज के डेटिंग ऐप्स, ड्रग्स और सोशल मीडिया कल्चर पर निशाना साधते हुए ऐसा बयान दिया है, जो अब वायरल हो रहा है.

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By: Sadhna Mishra | Published: July 8, 2026 2:33 PM IST
Ketan Agarwal Murder Case में हुई कंगना रनौत की एंट्री, सिया के सीक्रेट मैरिज पर दिया ऐसा बयान; मच गया तहलका!

केतन अग्रवाल मर्डर केस में कंगना रनौत क एंट्री!

Kangana Ranaut On Ketan Agarwal Murder Case: 18 जून 2026 को सामने आई केतन अग्रवाल के मर्डर की सनसनीखेज खबर ने एक बार पूरे देश को हिलाकर रख दिया. पुणे के लोहगढ़ किले में हुए बिजनेसमैन केतन अग्रवाल मर्डर केस में हर दिन नए और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं. हाल ही में ऐसी खबरें आईं कि मर्डर की आरोपी सिया गोयल और उसके कथित लवर चेतन चौधरी ने इस हत्याकांड को अंजाम देने से पहले गुपचुप तरीके से शादी कर ली थी. पुलिस को आरोपियों के व्हाट्सऐप चैट और डिजिटल सबूतों से इस बात के संकेत मिले हैं. वहीं अब इस पूरे मामले पर बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत (Kangana Ranaut) की एंट्री हो गई है. कंगना ने आज के दौर के रिलेशनशिप्स और सोशल मीडिया कल्चर पर ऐसा बेबाक रिएक्शन दिया है, जो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है.

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'जेल और बर्बादी से बचना है तो...'

कंगना रनौत (Kangana Ranaut News) ने सोशल मीडिया पर एक लंबी पोस्ट शेयर करते हुए यंगस्टर्स के लाइफस्टाइल और डेटिंग ऐप्स कल्चर पर निशाना साधते हुए लिखा, 'व्हाट्सऐप, इंस्टाग्राम, डेटिंग ऐप्स, बेंचिंग, घोस्टिंग, डबल/ट्रिपल डिजिट बॉडी काउंट्स, क्रंबिंग, सीइंग, टेस्टिंग, फिल्टर्स, स्टोरीज, ड्रग्स, क्लब्स... यह सब और बहुत कुछ होने के बाद भी लोगों के लिए कुछ कम ही पड़ता है.'

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कंगना (Kangana Ranaut Post) ने यंगस्टर्स को नसीहत देते हुए आगे लिखा, 'अगर लाइफ में कोई गोल या मकसद न हो, तो ऐसा जुनून अक्सर खुद को बर्बाद करने वाले रास्तों पर ले जाता है. इसलिए जुनून होना जरूरी है, लेकिन अपने करियर या किसी स्किल के लिए. मैं आज के बेचैन युवाओं से कहना चाहती हूं कि अपनी एनर्जी को किसी सही और क्रिएटिव जगह पर लगाएं. सोच भले ही खुली रखें, लेकिन लाइफस्टाइल संस्कारी और पारंपरिक रखें. इस तरह आप जेल जाने से, बोरियत से, नेगेटिविटी और डिप्रेशन जैसी बड़ी दिक्कतों से बच सकते हैं.'

पुलिस ने सीक्रेट शादी के दावों पर क्या कहा?

एक तरफ जहां सिया और चेतन की सीक्रेट शादी की खबरें सोशल मीडिया पर तैर रही हैं, वहीं पुणे ग्रामीण पुलिस ने फिलहाल इन दावों को खारिज कर दिया है. पुणे ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक (SP) संदीप सिंह गिल ने इस पर बात करते हुए कहा, 'अभी तक हमारे पास सिया गोयल और चेतन चौधरी की शादी का कोई सबूत नहीं है. हम इस बात की जांच कर रहे हैं कि ये खबरें कहां से शुरू हुईं और कैसे फैलीं. अगर हमें ऐसा कोई सबूत मिलता है, तो हम सही समय पर मीडिया के साथ इसे जरूर शेयर करेंगे.'

कंगना रनौत का वर्क फ्रंट

वहीं, अगर बात करें कंगना रनौत के काम की, तो एक्ट्रेस को हाल ही में फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' (Bharat Bhhagya Viddhaata) में देखा गया था और वो जल्द ही अपनी सुपरहिट फिल्म के सीक्वल 'क्वीन 2' (Queen 2) में नजर आने वाली हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।

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