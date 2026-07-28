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'बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा', प्रोटेस्टर्स की हो रही आलोचना पर Kangana Ranaut ने दिया रिएक्शन

Kangana Ranaut On Protesters Criticism: बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने अपने प्रदर्शनकारियों की हो रही आलोचना पर रिएक्शन दिया है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.

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By: Shashikant Mishra | Published: July 28, 2026 9:46 PM IST
'बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा', प्रोटेस्टर्स की हो रही आलोचना पर Kangana Ranaut ने दिया रिएक्शन

कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया है.

बॉलीवुड इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस और बीजेपी की एमपी कंगना रनौत (Kangana Ranaut) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. वह अलग-अलग मुद्दों पर खुलकर अपना पक्ष रखती हैं. कंगना रनौत बीते दिनों हुए छात्रों के प्रदर्शन को लेकर लगातार रिएक्शन दे रही हैं. उन्होंने इस प्रोटेस्ट में आए कई जेन जी की तरफ से इस्तेमाल की गई अभद्र भाषा को लेकर गुस्सा जाहिर किया था. अब कंगना रनौत ने अपने लेटेस्ट पोस्ट में प्रोटेस्टर्स की हो रही आलोचना पर प्रतिक्रिया दी है. एक्ट्रेस का कहना है कि अगर बोलते है तो सुनना भी पड़ेगा. आइए जानते हैं कि कंगना रनौत ने और क्या लिखा है.

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कंगना रनौत ने इंस्टाग्राम पर शेयर की स्टोरी

कंगना रनौत ने अपनी इंस्टाग्राम अकाउंट की स्टोरी पर पोस्ट में लिखा है, 'प्रोटेस्टर्स अपनी गंदी, अभद्र और अपमानजनक रील्स के कारण से आज रोड पर लोगों से पिट रहे हैं और गालियां सुन रहे हैं. उन्हें यह समझना होगा कि अगर बोलते तो सुनना भी पड़ेगा. अगर तुम पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज करते हो तो वो पब्लिक भी तुमको डैमेज करेगी. अगर तुमको देश और लीडरशिप से प्रॉब्लम है और तुमने सार्वजनिक रूप से खूब गंदी-गंदी गालियां दी हैं तो अब उनकी सुनो जो इस देश से प्यार करते हैं और इस सरकार को वोट की ताकत से लेकर आए हैं. क्योंकि बोलने का हक उनको भी है. अब रोने वाली कोई बात नहीं. हर क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है. अगर अभी तक पढ़ाई करके भी कारण और परिणाम समझ नहीं आया है तो अब आ जाएगा. और बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा.' कंगना रनौत की पोस्ट पर लोग मिक्स्ड रिएक्शन दे रहे हैं.

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पीएम मोदी की मां पर की गई टिप्पणी से आहत हुईं कंगना

गौरतलब है कि कंगना रनौत ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत माता के लिए कह गए अपशब्द पर नाराजगी जाहिर की थी. उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक विरोध का अधिकार सभी को है लेकिन किसी भी आंदोलन में व्यक्तिगत हमले और परिवार के दिवंगत सदस्यों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां किसी भी तरह स्वीकार नहीं की जा सकती है. एक्ट्रेस ने कहा कि प्रदर्शन में शामिल हुए लोग खुद को छात्र बताते हैं तो उनका व्यवहार और भाषा उस पहचान से बिल्कुल मेल नहीं खाते. उन्होंने कहा कि वह अपने समय में छात्र आंदोनल का हिस्सा रही हैं लेकिन कभी किसी के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल और इस तरह के व्यक्तिगत हमले नहीं देखे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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Shashikant Mishra

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

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