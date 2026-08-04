उधयनिधि स्टालिन की गिरफ्तारी पर Kangana Ranaut ने दिया तीखा बयान, राजनेता को लेकर कह दी बड़ी बात

Kangana Ranaut ने उदयनिधि स्टालिन की गिरफ्तारी पर रिएक्ट किया है. एक्ट्रेस ने विजय और तृषा को लेकर कथित डबल-मीनिंग टिप्पणी विवाद में राजनेता को लेकर बेहद तीखी प्रतिक्रिया दी है.

उदयनिधि स्टालिन की गिरफ्तारी पर कंगना रनौत का रिएक्शन

Kangana Ranaut Reacts To Udhayanidhi Stalin Arrest: एक्टर और राजनेता उदयनिधि स्टालिन (Udhayanidhi Stalin) को मंगलवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलापति विजय (Thalapathy Vijay) और एक्ट्रेस तृषा कृष्णन (Trisha Krishnan) के बारे में कथित तौर पर डबल-मीनिंग कमेंट करने के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया. हालांकि, उन्हें जमानत मिल गई है और वह अपने घर लौट आए हैं. वहीं, अब इस मामले में एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत (Kangana Ranaut) का रिएक्शन आया है. एक्ट्रेस ने उदयनिधि स्टालिन की गिरफ्तारी को लेकर तीखा बयान दिया है.

कंगना रनौत (Kangana Ranaut Insta Story) ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, 'पब्लिकली गंदी गालियां देना, डबल-मीनिंग वाले अछूते और भद्दे मजाक करना किसी भी सभ्य समाज को मंजूर नहीं हैं. मिस्टर स्टालिन को इस अपराध के लिए जेल भेजा गया था, हो सकता है कि अब वह जमानत पर बाहर आ गए हों, लेकिन यह एक अच्छी मिसाल है.'

क्या है उदयनिधि स्टालिन, विजय और तृषा का विवाद?

दरअसल, 3 जुलाई 2026, सोमवार को स्टालिन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने कावेरी जल विवाद पर अपने भाषण के दौरान कहा था, 'हमारे सीएम कावेरी जल मुद्दे पर अपना मुंह नहीं खोल रहे हैं. उन्हें डीएमके पर झूठे मामले दर्ज करने की ज्यादा चिंता है.' इसी बीच आयोजन में शामिल कुछ लोगों ने तृषा का नाम लिया, जिस पर स्टालिन ने कहा, 'पानी आए या न आए, पानी आना चाहिए. मेरा मतलब कावेरी से था.'

स्टालिन के इसी बयान को लेकर कई सोशल मीडिया यूजर्स ने उन्हें आड़े हाथों लिया और उन पर जमकर गुस्सा निकाला. नेटिजन्स ने स्टालिन पर विजय और तृषा को लेकर डबल-मीनिंग टिप्पणी करने का आरोप लगाया.

At what was projected as a farmers protest, Udhayanidhi Stalin made an unnecessary, vulgar and double meaning comment about actress Trisha in front of thousands of men. pic.twitter.com/EvqkGrHKie — Actor Vijay Team (@ActorVijayTeam) August 3, 2026

उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ दर्ज हुई शिकायत

रिपोर्ट्स के मुताबिक, विजय की पार्टी 'तमिलगा वेत्री कड़गम' (TVK) ने एक फॉर्मल पुलिस कंप्लेन्ट दर्ज कराई और राष्ट्रीय महिला आयोग से संपर्क किया, जिसमें इन टिप्पणियों को महिलाओं को वस्तु की तरह पेश करने वाला और उनका अपमान करने वाला बताया गया. तंजावुर ईस्ट पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (BNS), तमिलनाडु महिला उत्पीड़न निषेध अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम के प्रावधानों के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी. जिसके तहत राजनेता को गिरफ्तार किया गया था, हालांकि अब उनकी जमानत हो चुकी है. फिलहाल, इस पूरे विवाद पर न तो विजय और न ही तृषा ने कोई प्रतिक्रिया दी है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…