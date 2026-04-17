'ये तो खून पीती है', कंगना रनौत को एक्स बॉयफ्रेंड ने बताया था 'चुड़ैल', एक्ट्रेस ने जिंदगी के बुरे दौर को किया याद

Kangana Ranaut Recall Past: एक्ट्रेस कंगना रनौत ने एक इंटरव्यू के दौरान अपनी लाइफ के खराब समय पर बात की है. उन्होंने खुद पर लगे आरोपों पर चुप्पी तोड़ी है.

बॉलीवुड एक्ट्रेस और लोकसभा सांसद कंगना रनौत (Kangana Ranaut) हमेशा सुर्खियों में बनी रहती हैं. वह अक्सर कोई ऐसा बयान दे देती हैं, जिस पर चर्चा होने लगती है. कंगना रनौत अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में रहती हैं. अब एक्ट्रेस ने अपने लाइफ के बुरे दौर को याद किया है. उन्होंने अपने एक्स बॉयफ्रेंड को लेकर कहा है कि उसने उन पर काला जादू करने का आरोप लगाया था. हालांकि, कंगना रनौत ने अध्ययन सुमन (Adhyayan Suman) का नाम नहीं लिया. बताते चलें कि कंगना रनौत और अध्ययन सुमन ने एक समय एक-दूसरे को डेट किया था. आइए जानते हैं कि उन्होंने और क्या कहा है.

कंगना रनौत पर काला जादू करने का लगा था आरोप

कंगना रनौत का लेटेस्ट बयान सुर्खियों में बना हुआ है. उन्होंने हाल ही में एएनआई को दिए इंटरव्यू में अपनी जिंदगी के बुरे दौर को याद किया है. कंगना रनौत ने अध्ययन सुमन का नाम लिए बिना कहा, 'मेरे एक्स ने मेरे खिलाफ केस किया था. उसने कहा था कि चुड़ैल है. खून पीती है. काले कमरे में काले पर्दे लगाकर काला जादू करती है. तो विच-हंटिंग हुई थी.' बताते चलें कि कंगना रनौत और अध्ययन सुमन साल 2008 में रिश्ते में थे. दोनों का बाद में ब्रेकअप हो गया था. साल 2015 में केस दर्ज करवाया था. इस पर कंगना रनौत ने कहा, 'मैं मुश्किल से 26 या 27 साल की थी. तो जब वे मुझे इस तरह से ट्रीनट करने वाले थे तो फिर मुझे उन्हें अच्छा दिखाने की क्या जरूरत है. मेरे पास उन्हें अच्छा दिखाने का कोई कारण नहीं है.'

अध्यय सुमन ने कही थी ये बात

गौरतलब है कि अध्ययन सुमन ने साल 2016 में इतने समय के बाद केस दर्ज कराने का कारण बताया था. उन्होंने कहा, 'बहुत लंबे समय तक मैंने ये छिपाया कि ये वह शारीरिक रूप से हिंसक रही हैं, क्योंकि अगर मैंने बताया होता तो शायद मेरी मां बर्दाश्त नहीं कर पाती. इसलिए मुझे ये सब छिपाना पड़ा. लेकिन आखिरकार मुझे ये बताना पड़ रहा है क्योंकि दर्द और निराशा मेरी सहनशक्ति से बाहर हो गया था.'

कंगना रनौत की आने वाली मूवीज

कंगना रनौत के वर्क फ्रंट की बात करें तो उनकी पाइपलाइन में 'भारत भाग्य विधाता', 'क्वीन 2' समेत कुछ अन्य मूवीज हैं. इनका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. कंगना रनौत पिछली बार साल 2025 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म 'इमरजेंसी' में नजर आई थीं. ये फिल्म पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर बनी थी और कंगना रनौत ने उनका रोल किया था. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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