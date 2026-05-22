मंगलसूत्र और हरी चूड़ियां पहने नजर आईं Kangana Ranaut, लोगों ने पूछा- शादी कब कर ली?

Kangana Ranaut Video: बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसके बाद उनकी शादी की अटकलें लग रही हैं.

कंगना रनौत का वीडियो वायरल हो रहा है.

बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी एमपी कंगना रनौत (Kangana Ranaut) अक्सर सुर्खियों में बनी रहती हैं. वह किसी ना किसी वजह से मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक चर्चा में आ जाती हैं. अब कंगना रनौत का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग उनकी शादी की अटकलें लगा रहे हैं. दरअसल, उनका जो लुक देखने को मिल रहा है, उससे फैंस हैरान हो गए हैं. वह सोशल मीडिया के जरिए अपनी पसंदीदा एक्ट्रेस से पूछ रहे हैं कि शादी कब कर ली? आइए जानते हैं कि कंगना रनौत के गले में मंगलसूत्र और हाथों में हरी चूड़ियों को पहनने के पीछे की सच्चाई क्या है?

कंगना रनौत का वीडियो हो रहा वायरल

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंगना रनौत के वीडियो में देखा जा सकता है कि उन्होंने पिंक सूट पहना हुआ था और बालों को बांधा हुआ था. वह काला चश्मा लगाए सिंपल अंदाज में नजर आ रही हैं. लेकिन कंगना रनौत के गले में मंगलसूत्र, हाथों में हरी चूड़ियां और माथे पर बिंदी ने लोगों का ध्यान खींचा. एक्ट्रेस का शादीशुदा वाला लुक फैंस को हैरान कर गया. कंगना रनौत के इस वीडियो के सामने आने के बाद फैंस ने सवाल करना शुरू कर दिया. एक फैन ने लिखा, 'शादी कब कर ली.' एक फैन ने लिखा है, 'शादी हो गई है क्या.' एक फैन ने लिखा है, 'ये कब हुआ.' एक फैन ने लिखा है, 'लगता है शादी कर ली है.' इस तरह से कंगना रनौत के वायरल वीडियो पर कमेंट आ रहे हैं.

कंगना रनौत ने नहीं की है शादी

कंगना रनौत के वीडियो को लेकर लोग शादी की कयासबाजी कर रहे हैं लेकिन उन्होंने सीक्रेट शादी नहीं की है. ये लुक उनकी आने वाली फिल्म 'तनु वेड्स मनु 3' की शूटिंग का बताया जा रहा है. इस तरह से ये क्लियर हो गया है कि कंगना रनौत ने शादी नहीं की है. कंगना रनौत के वर्क फ्रंट की बात करें तो वह फिल्म 'तनु वेड्स मनु 3' के अलावा 'क्वीन 2', 'भारत भाग्य विधाता' और 'सर्कल' जैसी मूवीज में काम करती नजर आएंगी. एक्ट्रेस की इन मूवीज का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. वह पिछली बार फिल्म 'इमरजेंसी' में नजर आई थीं. साल 2025 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई इस फिल्म में कंगना रनौत ने भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का रोल किया था. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.