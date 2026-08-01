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'हमारी बेटियों का किया जा रहा इस्तेमाल', कंगना रनौत ने लड़की के माफीनामे वीडियो पर किया रिएक्ट

Kangana Ranaut Social Media Post: कंगना रनौत ने एक पोस्ट शेयर किया है और कहा है कि बेटियों का इस्तेमाल किया जा रहा है. एक्ट्रेस ने एक लड़की के माफीनामे के बाद ये पोस्ट शेयर किया है.

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By: Shashikant Mishra | Published: August 1, 2026 8:14 PM IST
'हमारी बेटियों का किया जा रहा इस्तेमाल', कंगना रनौत ने लड़की के माफीनामे वीडियो पर किया रिएक्ट

कंगना रनौत ने पोस्ट शेयर किया है.

दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए स्टूडेंट प्रोटेस्ट के दौरान कई बच्चों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) को गंदी गालियां दीं. इनके वीडियोज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुए थे. वहीं, अब कई बच्चों ने पीएम मोदी को गाली देने के बाद माफी मांग ली है. एक लड़की ने हाल ही में एक वीडियो शेयर कर बताया है कि वह सिर्फ 15 साल की है और लोगों को बहकावे में आ गई और प्रधानमंत्री को गालियां दे दीं और माफी चाहती हैं. इस लड़की के वीडियो के सामने आने के बाद बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है और कहा कि बेटियों को इस्तेमाल किया जा रहा है और लोगों को इनकी रक्षा करनी चाहिए.

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कंगना रनौत ने शेयर किया पोस्ट

कंगना रनौत ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट स्टोरी पर लड़की के माफीनामे का स्क्रीनशॉट शेयर किया है. इसके साथ कंगना रनौत ने लिखा है, 'ये मुश्किल से 15 साल की है. यह खुद बोल रही है इसने अपनी पूरी जिंदगी में मोदी जी के खिलाफ कभी कुछ पोस्ट नहीं किया लेकिन उस दिन इसके दोस्त इसे वहां ले गए और इसे गाली देने के लिए उकसाया. आओ हमें अपने बच्चों को इविल फेमिनाजी और दानवी वामपंथियों से बचाने की जरूरत है. खुद नोटिस करो कि एक बुरखे वाली बेटी ने भोंडा प्रदर्शन नहीं किया लेकिन हमारी बेटियों का आसानी से इस्तेमाल किया जा रहा है. ऐसा क्यों? एक समाज के रूप में कहीं ना कहीं हम असफल हो रहे हैं. हमें सोचना चाहिए. हमें अपनी बेटियों की रक्षा करनी चाहिए.'

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पीएम मोदी को गाली देने वाली लड़की ने मांगी माफी

गौरतलब है कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देने वाली लडकी ने एक वीडियो शेयर कर माफी मांगी थी. इस लड़की ने कहा था, 'मैं प्रोटेस्ट के दौरान कुछ लोगों के बहकावे में आ गई थी और मैंने प्रधानमंत्री के खिलाफ काफी बुरी बातें कह दी थीं. मैं सिर्फ 15 साल की हूं. मैंने जो कुछ भी किया, वह माफी के लायक नहीं है. मैंने बहुत गलत बातें कही हैं. मैं पूरे देश से माफी मांगती हूं. मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है और मैं खुद से आंखें नहीं मिला पा रही हूं. प्लीज मुझे माफी कर दें.' बताते चलें कि इस लड़की के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी और इसे 25 साल का बताया गया था. हालांकि, लड़की ने सोशल मीडिया पर माफीनामे में अपनी उम्र 15 साल बताई है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाली देने वाले बच्चों को किया माफ

बताते चलें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीती 31 जुलाई को एक वीडियो शेयर कर गाली देने वालों बच्चों को माफ कर दिया था. पीएम मोदी का कहना था कि बच्चों ने शरारत में ये कदम उठा लिया है तो उनकी जिम्मेदारी इनको सही राह दिखाना है. प्रधानमंत्री ने कहा था कि बच्चों को इस गलती से सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए. वह इन बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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Shashikant Mishra

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

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