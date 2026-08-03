Kangana Ranaut ने किस एक्ट्रेस को बताया पॉकेटमार? लिखा- 'अगर आपको मदद की जरूरत हो तो...'

Kangana Ranaut Post: कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है और एक एक्ट्रेस पर निशाना साधा है. आइए जानते हैं कि उन्होंने पोस्ट में क्या लिखा है.

कंगना रनौत ने पोस्ट शेयर किया है.

बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी एमपी कंगना रनौत (Kangana Ranaut) के बयान अक्सर चर्चा में आ जाते हैं. वह किसी ना किसी मुद्दे पर बोलती हैं. इन दिनों कंगना रनौत छात्र आंदोलन को लेकर लगातार सोशल मीडिया पोस्ट कर रही हैं. अब उन्होंने एक पोस्ट शेयर किया है और बिना नाम लिए एक एक्ट्रेस पर निशाना साधा है. कंगना रनौत ने इस एक्ट्रेस की तुलना पॉकेटमार से कर दी है. यहां तक कि वह अजीब तरह के कपड़े पहनती है और उसके कपड़ों का असर उसकी भाषा पर दिखाई देता है. आइए जानते हैं कि कंगना रनौत ने अपने पोस्ट में और क्या लिखा है.

कगंना रनौत ने पोस्ट में लिखी ये बात

कंगना रनौत ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की स्टोरी पर एक पोस्ट री-शेयर किया है. इस पोस्ट में लिखा है, 'नाम नहीं लूंगा पर एक मोटी जिहादी नीट प्रोटेस्ट पर कूद-कूद कर वीडियो बना रही थी. पर झारखंड प्रोटेस्ट के टाइम मुंह बंद है.' इसमें दिख रहा है कि कंगना रनौत ने इस पोस्ट को लाइक किया है. वहीं, कंगना रनौत ने कैप्शन में लिखा है, 'इस तरह की फेक न्यूज फैलाई जा रही हैं. मैं किसी की बॉडी शेमिंग नहीं करना चाहती लेकिन मैंने देखा कि इन दिनों एक एक्ट्रेस ऐसे कपड़े पहनती है और ऐसे बात करती है जैसे कोई पॉकेटमार हो. वह हाफ पैंट, उल्टी कैप पहनती है और प्रोटेस्टर्स के गटरछाप व्यवहार का जोश के साथ समर्थन करते हुए जेबकतरे जैसी भाषा बोलती है. मुझे हमेशा लगता था कि आप जिस तरह से कपड़े पहनते हैं, उसका सीधा असर आपकी सोच और पर्सनैलिटी पर दिखाई देता है. मेरी प्यारी साथी एक्ट्रेस अगर आपका पार्टनर आपको जेबकतरे जैसा महसूस करा रहा है तो मुझे अफसोस है. आप पहले बहुत सलीके से कपड़े पहनती थीं और बेहद शालीनता से बात करती थीं. आपको क्या हो गया है? आपकी राय आपकी अपनी है लेकिन अपने स्टाइल पर थोड़ा और ध्यान दें. अगर आपको मदद की जरूरत हो तो मैं हमेशा आपके लिए मौजूद हूं.'

सोशल मीडिया पर सोनाक्षी सिन्हा का लिया जा रहा नाम

कंगना रनौत ने अपने पोस्ट में किसी का नाम नहीं लिया है. लेकिन कंगना रनौत की इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि उन्होंने सोनाक्षी सिन्हा को टारगेट किया है. बताते चलें कि सोनाक्षी सिन्हा ने नीट को लेकर छात्र आंदोलन का समर्थन किया था. उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए जेन जी को लेकर वीडियो भी शेयर किया था. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.