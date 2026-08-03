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'मुझे संघी बनना है...' Kangana Ranaut ने वीडियो में शेयर की अपनी फीलिंग, हिंदू लड़कियों के लिए कह दी बड़ी बात

Kangana Ranaut Video: कंगना रनौत का नया वीडियो सामने आया है, जिसमें उन्होंने अपनी फीलिंग शेयर करते हुए कहा कि, वो संघी बनना चाहती हैं. साथ ही एक्ट्रेस ने फिल्म इंडस्ट्री के लोगों पर भी निशाना साधा है.

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By: Sadhna Mishra | Published: August 3, 2026 2:21 PM IST
'मुझे संघी बनना है...' Kangana Ranaut ने वीडियो में शेयर की अपनी फीलिंग, हिंदू लड़कियों के लिए कह दी बड़ी बात

कंगना रनौत के नए वीडियो ने मचाई सनसनी

Kangana Ranaut Video: बीजेपी सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) राजनीति, फिल्मी पर्दे और सोशल मीडिया तीनों जगह लगातार एक्टिव हैं और CJP प्रोटेस्ट के बाद से ही वो एक के बाद एक वीडियो शेयर कर अपनी बात रख रही हैं और ट्रोलर्स को भी मुंह तोड़ जवाब दे रही हैं. इसी कड़ी में एक्ट्रेस का अब नया वीडियो सामने आया है, लेकिन इसमें उन्होंने कुछ ऐसा कहा है, जिसे सुनकर उनके हेटर्स को झटका लग सकता है. कंगना रनौत ने अपने नए वीडियो में अपनी फीलिंग शेयर करते हुए कहा कि, वो संघी बनना चाहती हैं और उन्हें कनवर्ट होना है. साथ ही उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोगों पर निशान साधते हुए उन्हें दोगला तक कह डाला है.

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किस पर फूटा Kangana Ranaut का गुस्सा?

कंगना रनौत (Kangana Ranaut Video) ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें सबसे पहले उन्होंने इंडस्ट्री से जुड़ी एक एक्ट्रेस पर निशाना साधा और कहा, 'फिल्म इंडस्ट्री में बहुत हिंदू लड़कियां हैं, जिनके संपर्क में हम रहे हैं करीब से देखा है और जाना भी है. हैं तो वो हिंदू लेकिन राजनीति हो या धर्म को लेकर हो उनकी कोई खुद की विचारधारा नहीं है, वो बहुत ही न्यूट्रल हैं, लेकिन जैसे ही वे किसी इस्लामी के साथ रिश्ते में आती हैं, उनकी सोच वामपंथी बन जाती हैं. 'जैसे ही वो किसी इस्लामी के साथ रिश्ते में आती हैं, वो इतने कट्टरपंथी लेफ्टिस्ट बन जाते हैं.'

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संघी बनना चाहती हैं कंगना रनौत?

कंगना ने वीडियो में आगे कहा कि, 'संविधान सबको अपनी पसंद का धर्म या विचारधारा चुनने की आजादी देता है, इसलिए इसमें कोई कानूनी समस्या नहीं है लेकिन समस्या यह है कि जब हिंदू बेटियों की बात आती है तो उस पर सवाल क्यों उठ रहे हैं.' आगे एक्ट्रेस ने अपने बारे में बात करते हुए कहा, 'आज मैं खुद को डिफाइन नहीं करूंगी कि, मैंने कभी आइटम सॉन्ग नहीं किया, नेपोटिजन्म के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी या बड़े-बड़े हीरो के साथ काम नहीं किया. उन्होंने आगे कहा कि, 'हां, मैं एक मॉडरेट हिंदू थी.… मुझपर तंज किया जाता है कि 'तुम कब से संघी बन गई?' हां, मुझे संघी बनना है. मुझे BJP और RSS की जो विचारधारा है जागरूक हिंदू की, मुझे वो बनना है. मुझे कन्वर्ट होना है. मैं क्यों नहीं कन्वर्ट हो सकती?'

कंगना रनौत ने आगे समाज के दोगलेपन पर सवाल उठाते हुए कहा, 'ये जो समाज का दोगलापन है, हिंदू बेटियों की जब बात आती है, तो जो समाज के ठेकेदार हैं वो मुझपर सवाल खड़े करते हैं कि, तुम तो पार्टी करती थी.' उन्होंने आगे कहा कि, 'ये दोगले विचार नहीं चलेंगे.'

Kangana Ranaut ने किसे कहा दोगला?

रिपोर्ट्स के मुताबिक कंगना रनौत ने यह तंज कथित तौर पर बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा पर कसा है. बता दें कि बीते दिनों सोनाक्षी सिन्हा (Sonakshi Sinha) ने CJP आंदोलन का समर्थन किया था. वीडियो से ठीक पहले कंगना ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर बिना नाम लिए सोनाक्षी सिन्हा पर हमला भी बोला. वहीं, अब एक्ट्रेस का ये नया वीडियो सामने आया है, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

साधना मिश्रा पिछले 7 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हैं. उन्हें वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है. मौजूदा समय में वो BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हैं. इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हैं.

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