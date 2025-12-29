'ये बहुत ज्यादा...', अपनी AI फोटोज पर भड़कीं Kangana Ranaut, पोस्ट में लिखी ये बात...

Kangana Ranaut Social Media Post: बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने खुद की एआई फोटोज पर नाराजगी जाहिर की है. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर इस हरकत की कड़ी आलोचना की है.

बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी की सांसद कंगना रनौत (Kangana Ranaut) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. वह अपने से जुड़े अपडेट फैंस को देती रहती हैं. अब कंगना रनौत ने लेटेस्ट सोशल मीडिया पोस्ट में नाराजगी जाहिर की है और इसके पीछे का कारण एआई है. दरअसल, एआई से कंगना रनौत की फोटोज को एआई से एडिट किया गया है और उन्हें वायरल किया गया है. इस हरकत के बाद वह नाराज हो गईं और पोस्ट शेयर कर गुस्सा जाहिर किया है. कंगना रनौत का कहना है कि लोगों को एआई का गलत इस्तेमाल बंद करना चाहिए. आइए जानते हैं कि एक्ट्रेस ने और क्या लिखा है.

कंगना रनौत ने शेयर किया ये पोस्ट

कंगना रनौत ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी एआई से एडिट की हुई तस्वीर शेयर की है. इन तस्वीरों में दिखाया गया है कि कंगना रनौत संसद भवन के परिसर में वेस्टर्न आउटफिट में नजर आ रही हैं. जबकि असल में इस तस्वीर में कंगना रनौत ने साड़ी पहनी हुई थी लेकिन एआई के जरिए उनके कपड़ों को बदल दिया गया है. इस बात से नाराज हुईं कंगना रनौत ने लिखा है, 'ये असल में संसद में साड़ी पहने मेरी तस्वीरें हैं. मेरी फोटोज पर एआई का इस्तेमाल करने बंद करो. ये बहुत ज्यादा गलत बात है. मैं हर दिन सुबह उठती हूं तो अपने आप को अलग-अलग एआई कपड़ों, मेकअप और यहां तक कि एडिट की फोटोज में देखती हूं. लोगों को दूसरे को ड्रेसअप करना बंद करना चाहिए. प्लीज इन एआई एडिट को बंद करें और मुझे चुनने दें कि मैं कैसी दिखना चाहती हूं और कब क्या पहनना चाहती हूं. ये पूरी तरह से मेरा अधिकार है.'

TRENDING NOW

कंगना रनौत की पिछली फिल्म हुई थी फ्लॉप

कंगना रनौत के वर्क फ्रंट की बात करें तो उन्होंने पिछली बार फिल्म 'इमरजेंसी' में काम किया था. ये फिल्म जनवरी, 2025 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी. कंगना रनौत ने फिल्म 'इमरजेंसी' में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का रोल किया था. इस फिल्म में उन्होंने एक्टिंग के साथ ही डायरेक्शन की जिम्मेदारी भी संभाली थी. एक्ट्रेस ने इस फिल्म को प्रोड्यूस भी किया था. कंगना रनौत की पाइपलाइन में कुछ प्रोजेक्ट हैं जो आगे देखने को मिलेंगे. बताते चलें कि कंगना रनौत ने साल 2024 में अपने होम टाउन यानी हिमाचल प्रदेश के मंडी से लोकसभा का चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

Read more