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Nora Fatehi के विवादित गाने ने सातवें आसमान पर पहुंचाया Kangana Ranaut का गुस्सा, कहा- 'बॉलीवुड पर लगाम लगानी पड़ेगी'

Nora Fatehi के विवादित गाने 'सरके चुनर तेरी' को लेकर खूब बवाल मचा हुआ है, वहीं अब इस गाने को लेकर Kangana Ranaut का गुस्सा फूट पड़ा है. एक्ट्रेस ने इस लेकर बॉलीवुड पर करारा तंज कसा है.

By: Sadhna Mishra  |  Published: March 17, 2026 9:35 PM IST

Nora Fatehi के विवादित गाने ने सातवें आसमान पर पहुंचाया Kangana Ranaut का गुस्सा, कहा- 'बॉलीवुड पर लगाम लगानी पड़ेगी'
नोरा फतेही के विवादित गाने पर क्या बोली कंगना रनौत?

Kangana Ranaut Slams On Nora Fatehi Controversial Song: बॉलीवुड एक्ट्रेस और डांसर नोरा फतेही (Nora Fatehi) का हालिया रिलीज गाना 'सरके चुनरी तेरी' (Sarke Chunar Teri Sarke) उन्हें विवादों में ले आया है. कन्नड़ फिल्म 'KD: द डेविल' की फिल्म का ये गाना 14 मार्च 2026 को रिलीज हुआ था, जो नोरा और संजय दत्त (Sanjay Dutt) पर फिल्माया गया था, लेकिन इस गाने की लिरिक्स में अश्लीलता की सारी हदें पार कर दी गई थी, जिसे लेकर हर तरफ बवाल मचा हुआ है. वहीं अब इस मामले में एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत (Kangana Ranaut) का रिएक्शन सामने आया है. एक्ट्रेस ने इस गाने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए तीखा बयान दिया है.

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कंगना रनौत ने बॉलीवुड पर कसा तंज

नोरा फतेही और संजय दत्त के इस गाने पर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है. विवाद इतना बढ़ गया कि, मेकर्स को यूट्यूब से इस गाने को हटाना पड़ा बावजूद इसके गाने को लेकर हो रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. वहीं अब इस मामले में जब कंगना रनौत से पूछा गया तो उन्होंने गाने पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि, 'बॉलीवुड पर अब लगाम लगानी पड़ेगी.'

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नोरा फतेही के विवादित गाने पर क्या बोलीं कंगना?

नोरा फतेही के इस विवादित गाने पर मीडिया से बात करते हुए कंगना रनौत (Kangana Ranaut News) ने कहा, 'अश्लीलता और एक घटिया पीआर टैक्टिक और अटेंशन पाने के लिए बॉलीवुड ने हर हद पार कर दी है. सारा देश उन्हें फटकार रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि, उन्हें कोई शर्म है क्योंकि इस तरह के गाने हम बचपन से सुनते आ रहे हैं. यह कोई नई बात नहीं है लेकिन बीच-बीच में उन पर पाबंदी लगी है और अब मुझे लगता है कि उनके लिए और ज्यादा सख्ती होनी चाहिए.'

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'बॉलीवुड पर लगानी पड़ेगी लगाम'

कंगना ने आगे कहा कि, 'जिस तरह की अश्लीलता दिखाई जा रही है, उसका सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों पर इतना बुरा असर पड़ रहा है कि अब परिवार के साथ बैठकर टीवी देखना मुश्किल हो गया है.' एक्ट्रेस ने आगे बॉलीवुड पर तंज कसते हुए कहा कि, 'बॉलीवुड पर अब लगाम लगानी पड़ेगी.'

क्या है पूरा विवाद?

आपको बता दें कि, कन्नड़ फिल्म 'KD: द डेविल' का गाना 'सरके चुनर तेरी' को रकीब आलम ने लिखे हैं और इसे अर्जुन जन्या ने इसका संगीत तैयार किया है, जिसमें नोरा फतेही एक 'डांस बार' के सेटअप में घाघरा-चोली पहनकर डांस करती दिख रही थीं. गाने का एक स्टेप, जिसमें नोरा बार-बार अपना पल्लू गिराती और उठाती हैं सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ, जिसे कई लोगों ने 'उकसाने वाला' और 'भद्दा' बताया. साथ ही इसके बोल इतने ज्यादा वल्गर थे कि, सुनते ही लोगों का गुस्सा भड़क उठा.

मानवाधिकार आयोग ने भेजा नोटिस

नोरा फतेही और संजय दत्त पर फिल्माए गए इस गाने पर न सिर्फ आम जनता बल्कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियांक कानूनगो ने भी कड़ा ऐतराज जताया है. उन्होंने एक्स पर सवाल किया था कि, 'इसे सभ्य परिवार के साथ कौन देख सकता है?' साथ ही यह कहा कि, आयोग मेकर्स को नोटिस जारी करेगा और उनपर कार्रवाई की जाएगी. हालांकि, अभी तक फिल्म की टीम की तरफ से इस विवाद पर कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन इस गाने को यूट्यूब से हटा दिया गया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी के साथ बने रहिए.

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About the Author

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।...और पढ़ें
Tags Entertainment News Kangana Ranaut Nora Fatehi Sanjay Dutt Trending News