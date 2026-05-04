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राहुल गांधी संग नाम जुड़ने पर आग-बबूला हुईं कंगना रनौत, शादी की अफवाहों पर सुनाई खरी-खोटी; ट्रोलर्स की लगाई क्लास

Kangana Ranaut इन दिनों शादी की खबरों को लेकर चर्चा में हैं. सोशल मीडिया एक्ट्रेस का नाम राहुल गांधी के साथ जोड़ा जा रहा है, जिसपर कंगना का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने ट्रोलर्स की जमकर क्लास लगाई है.

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By: Sadhna Mishra | Published: May 4, 2026 9:22 PM IST
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क्या राहुल गांधी से शादी करेंगी कंगना रनौत?

Kangana Ranaut Rahul Gandhi Marriage News: 'तनु वेड्स मनु', 'क्वीन', 'मणिकर्णिका: द क्वीन ऑफ झांसी' और 'फैशन' जैसी फिल्मों में अपनी एक्टिंग का जलवा दिखाने वाले एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) सिर्फ अपनी एक्टिंग ही नहीं बल्कि अपने बेबाक बयानों को लेकर भी चर्चा में रहती हैं. राजनीति हो या फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े मुद्दे एक्ट्रेस हर किसी पर बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखती नजर आती हैं, वहीं अगर कोई उन्हें ट्रोल करे तो वो उनका भी मुंहतोड़ जवाब देना जानती हैं. ऐसा ही कुछ एक्ट्रेस ने एक बार फिर किया है.

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Kangana Ranaut का फर्जी पोस्ट वायरल

दरअसल, हाल ही में राघव चड्ढा (Raghav Chaddha) ने बीजेपी ज्वॉइन कर लिया, जिसके बाद से ही सोशल मीडिया पर तरह-तरह की बातें हो रही हैं. वहीं इसी बीच एक मीम पेज ने कंगना रनौत का एक फर्जी कमेंट पोस्ट किया, जिसे देखने के बाद अब एक्ट्रेस का गुस्सा फूट पड़ा है. कंगना ने पोस्ट पर न सिर्फ अपनी नाराजगी जाहिर की है, बल्कि ट्रोलर्स को भी खूब खरी खोटी सुनाई है.

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क्या राहुल गांधी से शादी करेंगी कंगना रनौत?

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे पोस्ट में लिखा है, 'अगर राहुल गांधी (Rahul Gandhi) बीजेपी जॉइन करेंगे, तो मैं उनसे शादी करने के लिए तैयार हूं.' वहीं अब जब ये वायरल फर्जी मीम कंगना तक पहुंचा तो एक्ट्रेस का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने मीम पेज की क्लास भी लगा दी. एक्ट्रेस ने वायरल पोस्ट के साथ स्टोरी पर एक नोट शेयर किया.

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'ये कितनी घटिया बात है'

एक्ट्रेस ने राहुल गांधी संग शादी की अफवाहों को सिरे से खारिज करते हुए पोस्ट में लिखा, 'इस तरह की झूठी और स्तरहीन खबरें न सिर्फ उनकी इमेज को नुकसान पहुंचाती हैं, बल्कि यह भी दिखाती हैं कि राजनीति में महिलाओं के लिए सम्मान की काफी कमी है.' उन्होंने आगे लिखा, 'ये कितनी घटिया बात है. राजनीति में भी महिलाओं की इज्जत नहीं है. इस तरह की फर्जी खबरें फैलाने वालों को अपनी हरकत पर शर्म आनी चाहिए.'

फिर साथ आ रहे विकास बहल और कंगना रनौत

आपको बता दें कि, बीते दिनों कंगना रनौत ने न्यूज एजेंसी ANI को दिए एक इंटरव्यू में अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म 'क्वीन' के सीक्वल की अनाउंसमेंट की थी और बताया था कि, वो इन दिनों राजनीति के साथ इस फिल्म पर भी काम कर रही हैं. हालांकि, एक्ट्रेस ने इस दौरान फिल्म से जुड़ी और डिटेल्स की जानकारी नहीं थी. कंगना ने कहा था, 'विकास बहल और मैं साथ आ रहे हैं, लेकिन मैं ज्यादा कुछ नहीं बता सकती. हां, मैं फिर से एक्टिंग कर रही हूं.' ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।

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