Aishwarya Rai को ट्रोल करने वालों पर Kangana Ranaut ने निकाला गुस्सा, कहा- 'पहले खुद को देखना चाहिए'

Kangana Ranaut Support Aishwarya Rai: कंगना रनौत ने ऐश्वर्या राय को ट्रोल करने वालों की जमकर क्लास लगाई है. एक्ट्रेस ने कहा कि ट्रोल्स को पहले खुद को देखना चाहिए.

कंगना रनौत ने ऐश्वर्या राय का सपोर्ट किया है.

बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय (Aishwarya Rai) ने हाल ही 79वें कान्स में शिरकत की थी. उनकी कई फोटोज और वीडियोज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुए थे. ऐश्वर्या राय के लुक से लेकर उनका आउटफिट काफी पसंद किया गया था. फैंस ने अपने पसंदीदा एक्ट्रेस की तारीफ में खूब कमेंट किए थे. वहीं, सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने ऐश्वर्या राय के बढ़े वजन और लुक्स को लेकर मजाक उड़ाया था. इस बात पर बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) चिढ़ गई हैं और ट्रोल्स की जमकर क्लास लगाई है. उन्होंने ऐश्वर्या राय का सपोर्ट किया है. आइए जानते हैं कि कंगना रनौत ने क्या कहा है.

ऐश्वर्या राय को लेकर कंगना रनौत ने लिखी ये बात

कंगना रनौत ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की स्टोरी पर ऐश्वर्या राय की ब्लू कलर की वाली आउटफिट की फोटो शेयर की है. इसके साथ ही कंगना रनौत ने लिखा है, 'फैशन और स्टाइल किसी भी इंसान की अपनी अभिव्यक्ति होती है. हर व्यक्ति उसे अपने तरीके से देखता और समझता है. कोई भी महिला किसी को खुश करने के लिए नहीं जीती है. ऐश्वर्या राय बेहद खूबसूरत लग रही हैं और अगर कुछ लोग उन्हें किसी रूप में देखना चाहते हैं तो पहले खुद को देखा चाहिए. वह किसी को खुश करने के लिए रेड कारपेट पर नहीं आतीं, बल्कि वह अपनी अलग चमक और आत्मविश्वास के साथ वहां मौजूद रहती हैं. अगर लोग रेड कारपेट पर बड़ी उम्र की महिलाओं को देखने के आदी नहीं हैं तो अब उन्हें इसकी आदत डाल लेनी चाहिए.' इस तरह से कंगना रनौत ने ऐश्वर्या राय को ट्रोल करने वालों को जवाब दिया है.

ऐश्वर्या राय की आउटफिट बनाने में लगा था इतना समय

बताते चलें कि ऐश्वर्या राय अपनी बेटी आराध्या बच्चन के साथ कान्स में शिरकत करने पहुंची थीं. उन्होंने डिजाइनर अमित अग्रवाल द्वारा डिजाइन किया गया ब्लू कलर का स्टाइलिश गाउन पहना था. ऐश्वर्या राय के इस आउटफिट को तैयार करने में 1500 घंटे का समय लगा था. गौरतलब है कि एक्ट्रेस बीते दो दशक से ज्यादा समय से कान फिल्म फेस्टिवल में पहुंच रही हैं. ऐश्वर्या राय के लुक के हर बार जमकर चर्चे होते हैं. 52 साल की एक्ट्रेस की निजी जिंदगी की बात करें उन्होंने साल 2007 में बॉलीवुड एक्टर अभिषेक बच्चन के साथ शादी की थी. ये कपल शादी के चार साल बाद 2011 में बेटी आराध्या बच्चन का माता-पिता बना था. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.