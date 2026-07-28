google-preferred

'माता-पिता की कमाई पर जीती हैं', Kangana Ranaut ने नई जनरेशन की महिलाओं को बताया- 'गटर छाप'

Kangana Ranaut Statement: कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है. इसमें उन्होंने नई जेनरेशन की महिलाओं पर कमेंट किया है. एक्ट्रेस ने गुस्सा जाहिर किया है.

WrittenBy
By: Shashikant Mishra | Published: July 28, 2026 11:40 AM IST
'माता-पिता की कमाई पर जीती हैं', Kangana Ranaut ने नई जनरेशन की महिलाओं को बताया- 'गटर छाप'

कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया है.

बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) अपनी बेबाकी के लिए मशहूर हैं. वह हर मुद्दे पर अपनी राय खुलकर रखती है. कंगना रनौत बीते दिनों हुए छात्रों के प्रदर्शन पर कई बार बोल चुकी हैं. इसके साथ ही एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर अपनी बात लिखती रहती हैं. अब कंगना रनौत ने एक पोस्ट शेयर किया है और नई जेनरेशन की महिलाओं पर निशाना साधा है. उनका कहना है कि ये महिलाएं कोई जिम्मेदारी नहीं उठाती हैं और इसके साथ ही उनके पास समाज देने के लिए कुछ नहीं है. कंगना रनौत ने यहां तक कि इन महिलाओं को गटर छाप तक कर दिया है. आइए जानते हैं कि उन्होंने अपनी पोस्ट में और क्या लिखा है.

कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर शेयर किया पोस्ट

कंगना रनौत ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर किया है. कंगना रनौत ने इस पोस्ट में लिखा है, 'सबसे ज्यादा चिंताजनक युवा हिंदू महिलाओं का व्यवहार है, जो बिना जिम्मेदारी उठाए स्वतंत्र और करियर बनाने वाली महिलाओं की लाइफस्टाइल को कॉपी करना चाहती हैं. जो महिलाएं असल में स्वतंत्र होती हैं, वे बड़े फैसले लेती हैं और बेबाकी से अपनी राय रखती हैं. परंपराओं से हटकर करियर चुनती हैं और अपने हर फैसले तथा उसके रिजल्ट की जिम्मेदारी खुद से लेती हैं. इसके लिए उन्हें उसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है. वे अपने माता-पिता या परिवार की कीमत पर ऐसा नहीं करती हैं.'

'बहुत बदसूरत, उल्टी आने जैसी...' Gen Z के प्रोटेस्ट रील्स पर भड़कीं Kangana Ranaut, कहा- 'वीडियो दख दिल दहल गया'
Also Read

'बहुत बदसूरत, उल्टी आने जैसी...' Gen Z के प्रोटेस्ट रील्स पर भड़कीं Kangana Ranaut, कहा- 'वीडियो दख दिल दहल गया'

'एक समय के लिए हम डर गए थे...', CJP प्रोटेस्ट पर Kangana Ranaut ने दिया रिएक्शन
Also Read

'एक समय के लिए हम डर गए थे...', CJP प्रोटेस्ट पर Kangana Ranaut ने दिया रिएक्शन

कंगना रनौत- 'ये महिलाएं अच्छी हाउसवाइफ भी नहीं बन सकतीं'

कंगना रनौत ने आगे लिखा है, 'आज के समय में तथाकथित वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित भारतीय महिलाओं की एक नई जेनरेशन सामने आई है. मैं उन्हें गटर जेनरेशन कहती हूं. इसमें से कुछ के पास समाज को देने के लिए कुछ भी नहीं है. वह पढ़ाई में अच्छी नहीं हैं, लेकिन इतनी खराब सोच और भ्रष्ट व्यवहार है कि वह अच्छी हाउसवाइफ भी नहीं बन सकतीं. इसके बावजूद वह गर्व से अपनी तथाकथित आजादी का दिखावा करती हैं. इसके साथ ही नशा करना, शराब पीना और कई यौन संबंधों रखना और बेशर्मी से अपने माता-पिता की कमाई पर जिंदगी बिताती हैं. इसके साथ ही आत्मनिर्भर हुए बिना आजादी से जिंदगी जीने की जिद करती रहती हैं. एक बात याद दिला दूं, आजाद जिंदगी कमानी पड़ती है. अगर आप जिम्मेदारी उठाए बिना स्वतंत्र जिंदगी जिंदगी जीने की कोशिश करते हैं तो आप सिर्फ एक खराब मानसिकता वाले इंसान हैं. गटर छाप.' ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shashikant Mishra

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

Tags:

Up Next

विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने वर्सोवा में खरीदा आलीशान आशियाना, कीमत जान उड़ जाएंगे होश!

Next Story

विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने वर्सोवा में खरीदा आलीशान आशियाना, कीमत जान उड़ जाएंगे होश!