'माता-पिता की कमाई पर जीती हैं', Kangana Ranaut ने नई जनरेशन की महिलाओं को बताया- 'गटर छाप'

Kangana Ranaut Statement: कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है. इसमें उन्होंने नई जेनरेशन की महिलाओं पर कमेंट किया है. एक्ट्रेस ने गुस्सा जाहिर किया है.

कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया है.

बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) अपनी बेबाकी के लिए मशहूर हैं. वह हर मुद्दे पर अपनी राय खुलकर रखती है. कंगना रनौत बीते दिनों हुए छात्रों के प्रदर्शन पर कई बार बोल चुकी हैं. इसके साथ ही एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर अपनी बात लिखती रहती हैं. अब कंगना रनौत ने एक पोस्ट शेयर किया है और नई जेनरेशन की महिलाओं पर निशाना साधा है. उनका कहना है कि ये महिलाएं कोई जिम्मेदारी नहीं उठाती हैं और इसके साथ ही उनके पास समाज देने के लिए कुछ नहीं है. कंगना रनौत ने यहां तक कि इन महिलाओं को गटर छाप तक कर दिया है. आइए जानते हैं कि उन्होंने अपनी पोस्ट में और क्या लिखा है.

कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर शेयर किया पोस्ट

कंगना रनौत ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर किया है. कंगना रनौत ने इस पोस्ट में लिखा है, 'सबसे ज्यादा चिंताजनक युवा हिंदू महिलाओं का व्यवहार है, जो बिना जिम्मेदारी उठाए स्वतंत्र और करियर बनाने वाली महिलाओं की लाइफस्टाइल को कॉपी करना चाहती हैं. जो महिलाएं असल में स्वतंत्र होती हैं, वे बड़े फैसले लेती हैं और बेबाकी से अपनी राय रखती हैं. परंपराओं से हटकर करियर चुनती हैं और अपने हर फैसले तथा उसके रिजल्ट की जिम्मेदारी खुद से लेती हैं. इसके लिए उन्हें उसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है. वे अपने माता-पिता या परिवार की कीमत पर ऐसा नहीं करती हैं.'

कंगना रनौत- 'ये महिलाएं अच्छी हाउसवाइफ भी नहीं बन सकतीं'

कंगना रनौत ने आगे लिखा है, 'आज के समय में तथाकथित वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित भारतीय महिलाओं की एक नई जेनरेशन सामने आई है. मैं उन्हें गटर जेनरेशन कहती हूं. इसमें से कुछ के पास समाज को देने के लिए कुछ भी नहीं है. वह पढ़ाई में अच्छी नहीं हैं, लेकिन इतनी खराब सोच और भ्रष्ट व्यवहार है कि वह अच्छी हाउसवाइफ भी नहीं बन सकतीं. इसके बावजूद वह गर्व से अपनी तथाकथित आजादी का दिखावा करती हैं. इसके साथ ही नशा करना, शराब पीना और कई यौन संबंधों रखना और बेशर्मी से अपने माता-पिता की कमाई पर जिंदगी बिताती हैं. इसके साथ ही आत्मनिर्भर हुए बिना आजादी से जिंदगी जीने की जिद करती रहती हैं. एक बात याद दिला दूं, आजाद जिंदगी कमानी पड़ती है. अगर आप जिम्मेदारी उठाए बिना स्वतंत्र जिंदगी जिंदगी जीने की कोशिश करते हैं तो आप सिर्फ एक खराब मानसिकता वाले इंसान हैं. गटर छाप.' ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.