Kangana Ranaut ने गिरिजा ओक के 'नेशनल क्रश' टैग का उड़ाया मजाक, कहा- 'अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल करके...'

Kangana Ranaut अक्सर अपने बयानों से सुर्खियों में आ जाती हैं. इसी बीच एक्ट्रेस ने गिरिजा ओक को लेकर ऐसा बयान दिया है, जो अब सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है.

कंगना रनौत ने गिरिजा ओक को मारा ताना

Kangana Ranaut Teases Girija Oak: अपने धाकड़ अंदाज और बेबाक बयानों के लिए मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस और पॉलिटीशियन कंगना रनौत (Kangana Ranaut) इन दिनों अपनी अपकमिंग देशभक्ति और एक्शन-ड्रामा फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' (Bharat Bhagya Vidhata) को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं. हाल ही में इस मूवी का मोशन पोस्टर जारी किया गया, जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. 'भारत भाग्य विधाता' के मोशन पोस्ट को देखने के बाद से ही दर्शक मूवी को लेकर एक्साइटेड हैं और इसके रिलीज का इंतजार कर रहे हैं. वहीं इसी बीच अब कंगना रनौत (Kangana Ranaut Statement) का एक ऐसा बयान सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर बवाल काट रहा है.