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40 साल की हुईं कंगना रनौत, प्रधानमंत्री से मुलाकात कर यादगार बनाया जन्मदिन, इंटरनेट पर छाईं तस्वीरें

बॉलीवुड की एक्ट्रेस और मंडी की सांसद कंगना रनौत ने अपना 40वां जन्मदिन बेहद खास अंदाज में मनाया. परिवार संग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया. एक्ट्रेस ने इसकी फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की.

By: Shreya Pandey  |  Published: March 23, 2026 7:56 PM IST

40 साल की हुईं कंगना रनौत, प्रधानमंत्री से मुलाकात कर यादगार बनाया जन्मदिन, इंटरनेट पर छाईं तस्वीरें
Kangana Ranaut

भारतीय सिनेमा की बेबाक एक्ट्रेस और मंडी से नवनिर्वाचित सांसद कंगना रनौत के लिए इस साल का जन्मदिन बेहद स्पेशल रहा है. 23 मार्च को अपने जीवन के 40वें उम्र में कदम रखते ही कंगना ने देश की राजधानी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर इस दिन को हमेशा के लिए यादगार बना दिया. यह मुलाकात सिर्फ एक राजनेता और प्रधानमंत्री के बीच नहीं थी, बल्कि एक ऐसी फैन की भी थी जो पीएम मोदी को अपना आदर्श मानती है.

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परिवार संग पीएम आवास पहुंचीं एक्ट्रेस

कंगना रनौत इस खास मौके पर अकेले नहीं थीं, उनके साथ उनकी बहन रंगोली चंदेल और परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद थे. सोशल मीडिया पर शेयर की गई तस्वीरों में कंगना का सादगी भरा अंदाज साफ झलक रहा था. मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री ने कंगना को एक शानदार गिफ्ट देकर अपना स्नेह व्यक्त किया. अपनी खुशी शेयर करते हुए कंगना ने इंस्टाग्राम पर लिखा कि "आज अपने परिवार के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का सानिध्य और बहुमूल्य मार्गदर्शन प्राप्त हुआ. मेरे लिए इससे बेहतर जन्मदिन का उपहार और कुछ नहीं हो सकता. यह दिन मेरे स्मृति पटल पर हमेशा अंकित रहेगा."

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फिल्म से राजनीति तक का सफर

कंगना का यह जन्मदिन उनके करियर के सबसे शानदार दौर में आया है. साल 2006 में फिल्म 'गैंगस्टर' से एक छोटे से शहर की लड़की ने बॉलीवुड में कदम रखा था, तब किसी ने नहीं सोचा था कि वह एक दिन भारतीय राजनीति में होंगी. अपनी कड़ी मेहनत और एक्टिंग के दम पर चार राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाली कंगना ने 2024 में राजनीति में भी अपनी किस्मत आजमाई. भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से चुनाव लड़कर उन्होंने भारी मतों से जीत हासिल की.

आज कंगना केवल फिल्मों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे संसद में जनहित के मुद्दों पर भी उतनी हैं. एक तरफ उनकी आने वाली फिल्मों का इंतजार उनके फैंस को रहता है, तो दूसरी तरफ मंडी की जनता को अपनी सांसद से बड़ी उम्मीदें हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
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