40 साल की हुईं कंगना रनौत, प्रधानमंत्री से मुलाकात कर यादगार बनाया जन्मदिन, इंटरनेट पर छाईं तस्वीरें...

भारतीय सिनेमा की बेबाक एक्ट्रेस और मंडी से नवनिर्वाचित सांसद कंगना रनौत के लिए इस साल का जन्मदिन बेहद स्पेशल रहा है. 23 मार्च को अपने जीवन के 40वें उम्र में कदम रखते ही कंगना ने देश की राजधानी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर इस दिन को हमेशा के लिए यादगार बना दिया. यह मुलाकात सिर्फ एक राजनेता और प्रधानमंत्री के बीच नहीं थी, बल्कि एक ऐसी फैन की भी थी जो पीएम मोदी को अपना आदर्श मानती है.
परिवार संग पीएम आवास पहुंचीं एक्ट्रेस
कंगना रनौत इस खास मौके पर अकेले नहीं थीं, उनके साथ उनकी बहन रंगोली चंदेल और परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद थे. सोशल मीडिया पर शेयर की गई तस्वीरों में कंगना का सादगी भरा अंदाज साफ झलक रहा था. मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री ने कंगना को एक शानदार गिफ्ट देकर अपना स्नेह व्यक्त किया. अपनी खुशी शेयर करते हुए कंगना ने इंस्टाग्राम पर लिखा कि "आज अपने परिवार के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का सानिध्य और बहुमूल्य मार्गदर्शन प्राप्त हुआ. मेरे लिए इससे बेहतर जन्मदिन का उपहार और कुछ नहीं हो सकता. यह दिन मेरे स्मृति पटल पर हमेशा अंकित रहेगा."
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फिल्म से राजनीति तक का सफर
कंगना का यह जन्मदिन उनके करियर के सबसे शानदार दौर में आया है. साल 2006 में फिल्म 'गैंगस्टर' से एक छोटे से शहर की लड़की ने बॉलीवुड में कदम रखा था, तब किसी ने नहीं सोचा था कि वह एक दिन भारतीय राजनीति में होंगी. अपनी कड़ी मेहनत और एक्टिंग के दम पर चार राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाली कंगना ने 2024 में राजनीति में भी अपनी किस्मत आजमाई. भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से चुनाव लड़कर उन्होंने भारी मतों से जीत हासिल की.
आज कंगना केवल फिल्मों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे संसद में जनहित के मुद्दों पर भी उतनी हैं. एक तरफ उनकी आने वाली फिल्मों का इंतजार उनके फैंस को रहता है, तो दूसरी तरफ मंडी की जनता को अपनी सांसद से बड़ी उम्मीदें हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.
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