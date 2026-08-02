'गटर जनरेशन' कहने के बाद अब Gen-Z पर आया Kangana Ranaut का दिल! फ्रेंडशिप डे पर किया विश, पोस्ट देखते ही मचा बवाल

Friendship Day 2026 पर कंगना रनौत ने Gen-Z दोस्तों को फ्रेंडशिप डे की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने Gen-Z लड़कियों के साथ अपनी बातचीत का किस्सा बताया है.

कंगना रनौत ने Gen-Z को फ्रेंडशिप डे किया विश

Kangana Ranaut Wishes 'Gen-Z Friends' On Friendship Day: 2 अगस्त 2026, रविवार को पूरे देश में फ्रेंडशिप डे (Friendship Day) मनाया जा रहा है. इस खास दिन हर कोई अपने दोस्तों को बधाई दे रहा है. इसी कड़ी में अब एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने भी अपने 'Gen-Z दोस्तों' को फ्रेंडशिप डे की शुभकामनाएं दी है. एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है. मालूम हो कि कंगना का ये पोस्ट उस विवाद के ठीक कुछ दिन बाद सामने आया है, जिसमें उन्होंने सोशल मीडिया पर यूथ के एक हिस्से को 'जनरेशन गटर' (Generation Gutter) कहकर नया बवंडर खड़ा कर दिया था.

फ्रेंडशिप डे पर कंगना रनौत (Kangana Ranaut Post) ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया कि, जिम में वर्कआउट के दौरान उनकी मुलाकात Gen-Z की दो लड़कियों से हुई. एक्ट्रेस के मुताबिक, यह बातचीत डिजिटल दौर में बड़े होने और आजादी के साथ जिम्मेदारी संतुलन पर आधारित थी.

Kangana Ranaut ने फ्रेंडशिप डे पर लिखा ये पोस्ट

अपनी पोस्ट में कंगना ने इस मुलाकात के बारे में बताते लिखा, 'आज जिम में मेरी मुलाकात Gen-Z की दो ऐसी लड़कियों से हुई जिन्हें मैं जानती हूं. उन्होंने मुझसे पूछा कंगना दीदी, हम डिजिटल युग में पैदा हुए हैं और हां, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, डेटिंग ऐप्स, AI वगैरह हमारे जीने का तरीका बन चुके हैं. हम में से ज्यादातर लोग इनका इस्तेमाल कर रहे हैं और कुछ लोग तो अब इसके बिना रहने की कल्पना भी नहीं कर सकते. हर कोई अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने की आजादी चाहता है.'

इस बात पर Gen-Z और कंगना हुए सहमत

इसके जवाब में उन्होंने क्या कहा यह बताते हुए कंगना ने आगे लिखा, 'मैंने उन दोनों से कहा कि हां, आपको अपनी जिंदगी जीने की पूरी छूट है, बशर्ते आप दूसरों के बच्चों को चट्टान से नीचे न धकेलें या उनके कई टुकड़े न कर दें.' कंगना ने अपनी पोस्ट का अंत यह कहते हुए किया कि वह और वे दोनों लड़कियां इस बात पर सहमत थीं कि आजादी के साथ अकाउंटबिलिटी (जवाबदेही) भी होनी चाहिए. उन्होंने लिखा, 'चूंकि ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं जहां लिबरल और कंजरवेटिव लाइफस्टाइल आपस में टकरा रहे हैं और बिना किसी गलती के बहुत सारे बच्चों की जान जा रही है, जो कि हमारे लिए एक बड़ी चिंता का विषय है. उन्होंने इस बात पर सहमति जताई कि आजादी के साथ जिम्मेदारी भी होनी चाहिए. मेरे सभी Gen-Z दोस्तों को हैप्पी फ्रेंडशिप डे. पीस आउट.'

Kangana Ranaut ने Gen-Z को कहा था 'गटर जनरेशन'

आपको बता दें कि, कंगना रनौत का यह पोस्ट उनके उस बयान के एक हफ्ते के अंदर आया है, जिसमें उन्होंने नीट-यूजी (NEET-UG) पेपर लीक और एग्जाम की गड़बड़ियों को लेकर 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के बैनर तले प्रदर्शन कर रहे छात्रों की तीखी आलोचना की थी जिसके बाद ऑनलाइन काफी विवाद छिड़ गया था. कंगना ने इंस्टाग्राम पर शेयर की गई कई पोस्ट्स और एक वीडियो में विरोध प्रदर्शन वाले वीडियो को 'उल्टी लाने जैसा' बताया था और सवाल किया था, 'इन्हें कौन जन्म दे रहा है और कैसी परवरिश दे रहा है?' उन्होंने Gen-Z के एक वर्ग पर गाली-गलौज करने का आरोप लगाया था और 'गटर जनरेशन' कहा था. साथ ही यह आरोप भी लगाया था कि वे बिना किसी जिम्मेदारी के आजादी की मांग करते हुए 'ड्रिंक्स, ड्रग्स और अंधाधुंध बॉडी काउंट' को बढ़ावा दे रहे हैं.

वहीं एक दूसरी पोस्ट में एक्ट्रेस ने प्रदर्शनकारियों पर की जा रही आलोचना का बचाव करते हुए कहा था, 'अगर आप पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाएंगे, तो पब्लिक भी आपको नुकसान पहुंचाएगी.' इसके बाद उन्होंने न्यूटन के तीसरे नियम का हवाला देते हुए कहा था, 'हर एक्शन का एक बराबर और उल्टा रिएक्शन होता है.' बता दें कि, CJP प्रोटेस्ट के बाद एक्ट्रेस के लगातार पोस्ट्स सामने आ रहे थे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…