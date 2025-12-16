ENG हिन्दी
'मजाक न उड़ाएं...', Ranveer Singh की दैव कॉन्ट्रोवर्सी पर Rishabh Shetty का करारा जवाब, Dhurandhar एक्टर को दी नसीहत

Rishabh Shetty On Ranveer Singh Kantara Controversy: बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह ने कांतारा में दिखाए गए पॉपुलर चौंडी मोमेंट का मजाक उड़ाया था. अब ऋषभ ने इस पर जवाब दिया है.

By: Kavita  |  Published: December 16, 2025 2:25 PM IST

'मजाक न उड़ाएं...', Ranveer Singh की दैव कॉन्ट्रोवर्सी पर Rishabh Shetty का करारा जवाब, Dhurandhar एक्टर को दी नसीहत

Rishabh Shetty On Ranveer Singh Kantara Controversy: फिल्म धुरंधर से बॉक्स ऑफिस पर राज कर रहे एक्टर रणवीर सिंह इन दिनों विवादों में हैं. एक्टर ने हाल ही में एक इवेंट में कांतारा में दिखाए गए दैवों की नकल उतारी थी, जिसके बाद से ही रणवीर को बुरी तरह ट्रोल किया जा रहा है. ये मामला सिर्फ ट्रोलिंग तक ही शांत नहीं हुआ. इस हरकत की वजह से रणवीर सिंह को सामने आकर माफी तक मांगनी पड़ी थी. वहीं, अब रणवीर के इस बर्ताव पर कांतारा के एक्टर ऋषभ शेट्टी का जवाब आया है और उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि इस चीज का मजाक नहीं उड़ाया जाना चाहिए.

ऋषभ शेट्टी ने दिया ये जवाब

ऋषभ शेट्टी (Rishabh Shetty) हाल ही में एक इवेंट में शामिल हुए, जहां पर कांतारा के दैव वाले सीन से शुरू हुई कॉन्ट्रोवर्सी का मुद्दा उठा. इस घटना को ध्यान में रखते हुए ऋषभ शेट्टी ने उन लोगों को नसीहत दी है, जो इस फिल्म का मजाक उड़ा रहे हैं. ऋषभ शेट्टी ने इस इवेंट में लोगों को समझाते हुए कहा कि दैव पवित्र होते हैं और इसलिए लोगों को बिना किसी गाइडेंस के उनकी नकल नहीं उतारनी चाहिए और ना ही उनका मजाक उड़ाना चाहिए. मुझे वो सब देखकर बहुत असहज महसूस हो गया था, लेकिन में दिखाए गए सीन्स सिनेमा और परफॉर्मेंस से जुड़े हुए थे, लेकिन ये भी सच है कि दैव वाला हिस्सा काफी संवेदनशील और पवित्र है, मैं जहा भी जाता हूं वहां पर मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि वह दैव वाले सीन को स्टेज पर परफॉर्म न करें या फिर इसका मजाक न उड़ाएं. वह चीजें इमोशनली काफी ज्यादा जुड़ी हुई है.

देखें वीडियो

रणवीर सिंह ने कही थी ये बात

हालांकि, ऋषभ शेट्टी ने इस इवेंट में किसी का नाम नहीं लिया और ना ही उन्होंने रणवीर सिंह का जिक्र किया, लेकिन उनका बयान सीधा रणवीर सिंह के लिए माना जा रहा है. दावा है कि इस बयान के जरिए ऋषभ ने रणवीर को जवाब दिया है. बता दें कि रणवीर सिंह जब IFFI के इवेंट में शामिल हुए थे तब उन्होंने कांतारा के पॉपुलर चौंडी मोमेंट का जिक्र किया और फिर उसकी नकल भी उतारी थी. इस मौके पर वहां मौजूद सभी लोग हंसते दिखे थे. खुद ऋषभ शेट्टी भी इस मौके पर हंसते हुए नजर आए थे. इस मौके पर रणवीर ने कांतारा 3 में एंट्री की बात भी की थी. एंटरटेनमेंट जगत और टीवी की दुनिया की तमाम खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहें.

About the Author

Kavita

कविता बॉलीवुड लाइफ हिंदी में बतौर सीनियर सब-एडिटर की पोस्ट पर काम कर रही है. इससे पहले वह अमर उजाला के एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर रही थी. उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय विद्या भवन से की और गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से अपनी डिग्री के साथ पूरी की. कविता को पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग सात साल हो गए हैं और इस दौरान उन्ह...और पढ़ें
