नहीं थम रहा कांतारा विवाद, सुपरस्टार रणवीर सिंह पर कानूनी शिकंजा, दाखिल करना होगा हलफनामा...

सुपरस्टार रणवीर सिंह की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. 'कांतारा' फिल्म के पवित्र 'दैव' सीन की मिमिक्री और उन्हें भूत कहने के विवाद में कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक्टर को बिना शर्त माफी मांगने और हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है.

बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह के लिए यह समय बेहद खास है. 'धुरंधर: द रिवेंज' फिल्म ने सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जमकर कमाई कर रही है. इस फिल्म ने रणवीर सिंह को ग्लोबल लेवल का एक्टर बना दिया है. एक तरफ जहां उनकी हालिया फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है, वहीं दूसरी तरफ 'कांतारा' मिमिक्री विवाद उनके गले की फांस बन गया है. मंगलवार यानी 24 मार्च, 2026 को हुई सुनवाई में कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस मामले पर कड़ा रुख अपनाते हुए एक्टर को एक निर्देश जारी किया है. कर्नाटक हाई कोर्ट में हुई इस ताजा सुनवाई के दौरान अदालत ने रणवीर सिंह को स्पष्ट निर्देश दिया है कि उन्हें इस पूरे विवाद पर बिना किसी शर्त के माफी मांगते हुए एक आधिकारिक एफिडेविट दाखिल करना होगा. कोर्ट ने इसके लिए एक निश्चित समय सीमा भी तय कर दी है.

एक्टर के वकील ने कही ये बात

सुनवाई के दौरान रणवीर के वकील ने अदालत को भरोसा दिलाया कि एक्टर खुद मैसूर के प्रसिद्ध चामुंडी मंदिर जाएंगे और वहां व्यक्तिगत रूप से अपनी गलती की माफी मांगेंगे. हालांकि, विरोधी पक्ष के वकील इस दलील से संतुष्ट नहीं थे. उनका तर्क था कि रणवीर ने अब तक केवल सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए औपचारिकता निभाई है, जबकि उन्हें सार्वजनिक रूप से अपने मुंह से गलती माननी चाहिए थी.

क्या था पूरा मामला?

यह विवाद पिछले साल आयोजित गोवा फिल्म फेस्टिवल से शुरू हुआ था. आरोप है कि रणवीर सिंह ने मंच पर फिल्म 'कांतारा: चैप्टर 1' के अत्यंत संवेदनशील और पवित्र 'दैव' वाले सीन की नकल उतारी थी, जिसे कर्नाटक की संस्कृति में बेहद पूजनीय माना जाता है. खबरों के मुताबिक, 'कांतारा' के निर्देशक और अभिनेता ऋषभ शेट्टी ने रणवीर को ऐसा करने से मना भी किया था, लेकिन रणवीर ने उसे नजरअंदाज कर दिया.

धार्मिक भावनाएं आहत

विवाद तब और बढ़ गया जब रणवीर ने दिव्य शक्ति दैव को 'घोस्ट' कहकर संबोधित किया. इससे स्थानीय लोगों और संस्कृति प्रेमियों की भावनाएं बुरी तरह आहत हुईं और उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई गई. आपको बता दें कि फरवरी में हुई सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने रणवीर को थोड़ी राहत देते हुए पुलिस को उनके खिलाफ कोई भी सख्त कार्रवाई न करने का आदेश दिया था. अब मामला हलफनामे तक पहुंच चुका है. अदालत ने इस केस की अगली सुनवाई 10 अप्रैल को तय की है. रणवीर सिंह को इस तारीख से पहले अपना एफिडेविट जमा करना होगा. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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