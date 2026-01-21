Karan Aujla ने Kiara Advani के 'WEIRD' लुक पर लगाई मुहर? रीपोस्ट की ऐसी रील कि मच गया बवाल...

Karan Aujla: पंजाबी सिंगर करण औजला (Karan Aujla) एक बार फिर से सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गए हैं. हालांकि, इस बार वजह उनकी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ नहीं बल्कि उनका एक इंस्टाग्राम (Instagram) रीपोस्ट है. दरअसल, इस पोस्ट में एक्ट्रेस कियारा आडवाणी (Kiara Advani) के कथित रूड और वीयर्ड बिहेवियर की आलोचना की गई थी. जिसके बाद यह चर्चा होने लगी की करण ने भी कियारा के बुरे बर्ताव पर मुहर लगा दी है. हालांकि, सिंगर ने बाद में इसे हटा दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और इसके स्क्रीनशॉट रेडिट पर वायरल हो चुके थे.
क्या था उस वायरल वीडियो में?
दरअसल, कार्तिक तिवारी नाम के एक इंस्टाग्राम यूजर ने एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें उन्होंने अपनी मां और बाई के साथ जयपुर से मुंबई की फ्लाइट का एक किस्सा सुनाया था. जिस फ्लाइट से यूजर ट्रैवल कर रहा था, उसी फ्लाइट में बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी (Kiara Advani) और कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) भी अपनी फिल्म 'सत्यप्रेम की कथा' के प्रमोशन से लौट रहे थे. यूजर ने अपने वीडियो बताया था कि, उसकी मां गलती से कियारा की सीट पर बैठ गई थीं, जैसे ही एयर होस्टेस ने बताया, वो तुरंत अपनी सही सीट पर चली गईं, लेकिन इस समय कियारा ने जो एक्सप्रेशन दिया वो मेरे दिमाग में बैठ गया है.
Kartik Aaryan को बताया अजीब
अपने वीडियो में कार्तिक तिवारी ने दावा किया कि जब कियारा को पता चला कि उनकी सीट पर कोई 'नॉन-सेलिब्रिटी' बैठा था, तो उन्होंने बहुत अजीब और नफरत भरा लुक दिया. वहीं वीडियो में यूजर ने कार्तिक को भी अजीब बताया और कहा कि उन्होंने स्टाफ से बात तक नहीं की और सिर्फ कियारा से इंग्लिश में बात करते रहे. वीडियो में यह भी कहा गया कि, लैंडिंग के बाद जब एयर होस्टेस ने फोटो मांगी, तो दोनों सितारों (Kartik Aaryan Kiara Advani) ने देर हो रही है कहकर मना कर दिया.
करण औजला के रीपोस्ट ने मचाई खलबली
वहीं जब एक न्यूज पेज ने इस वीडियो को शेयर किया, तो करण औजला ने इसे अपनी प्रोफाइल पर रीपोस्टट कर दिया. इसके बाद तो कमेंट्स की बाढ़ ही आ गई. करण औजला के रीपोस्ट पर एक यूजर ने मजे लेते हुए लिखा, 'लगता है पाजी ने भी ऐसा ही कुछ झेला है, तभी रीपोस्ट किया है.' तो वहीं कुछ लोगों का मानना था कि शायद यह करण ने गलती से कर दिया होगा. किसी ने लिखा, 'भाई पर औजला ने इसे रीपोस्ट क्यों किया? लगता है गलती से बटन दब गया.'
जैसे ही यह मामला बढ़ा और स्क्रीनशॉट वायरल हुए, करण औजला के अकाउंट से वह रीपोस्ट गायब हो गया. इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि, या तो उन्होंने गलती से इसे शेयर कर दिया था या फिर विवाद बढ़ता देख उन्होंने इसे हटाना ही ठीक समझा. हालांकि, अभी तक इस पर सिंगर की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है.
