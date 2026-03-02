ENG हिन्दी
मुंबई की सड़कों पर ऑटो की सवारी करने निकलें Karan Aujla, पुलिस ने रोका तो ड्राइवर के उड़े होश; फिर जो हुआ वो कर देगा हैरान!

Karan Aujla Video: पंजाबी सिंगर करण औजला इन दिनों अपने म्यूजिक टूर को लेकर सुर्खियों में हैं. इसी बीच सिंगर का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर उनके फैंस हैरान रह जाएंगे.

By: Sadhna Mishra  |  Published: March 2, 2026 11:57 PM IST

मुंबई में ऑटो सवारी पर निकलें करण औजला

Karan Aujla Viral Video: पंजाबी इंडस्ट्री के जाने-माने सिंगर करण औजला इन दिनों अपने म्यूजिक टूर 'P-Pop Culture India Tour' को लेकर चर्चा में हैं.

