मुंबई की सड़कों पर ऑटो की सवारी करने निकलें Karan Aujla, पुलिस ने रोका तो ड्राइवर के उड़े होश; फिर जो हुआ वो कर देगा हैरान!

मुंबई की सड़कों पर ऑटो की सवारी करने निकलें Karan Aujla, पुलिस ने रोका तो ड्राइवर के उड़े होश; फिर ज...
Karan Aujla Video: पंजाबी सिंगर करण औजला इन दिनों अपने म्यूजिक टूर को लेकर सुर्खियों में हैं. इसी बीच सिंगर का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर उनके फैंस हैरान रह जाएंगे.
मुंबई में ऑटो सवारी पर निकलें करण औजला
Karan Aujla Viral Video: पंजाबी इंडस्ट्री के जाने-माने सिंगर करण औजला इन दिनों अपने म्यूजिक टूर 'P-Pop Culture India Tour' को लेकर चर्चा में हैं.
