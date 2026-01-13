Karan Aujla पर लगे बेवफाई के आरोपों के बीच पत्नी का आया पहला रिएक्शन, इशारों-इशारों में कह दी बड़ी बात

Karan Aujla News: पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के किंग कहे जाने वाले सिंगर करण औजला इन दिनों अपने गानों से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ में खड़े हुए विवादों को लेकर चर्चा में हैं. हाल ही में उनपर बेवफाई का आरोप लगा था, जिसपर अब पत्नी का पहला रिएक्शन सामने आया है.

Palak Aujla First Reaction: 'नो नीड', 'ऑन टॉप' और 'डोन्ट वरी' जैसे गानों से दर्शकों के बीच अपनी खास पहचान बनाने वाले पंजाबी सिंगर करण औजला (Karan Aujla) इन दिनों एक बड़े विवाद में फंस गए हैं. दरअसल, अमेरिका की एक आर्टिस्ट और इंफ्लुएंसर MS Gori Music ने सिंगर पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने दावा किया है कि, करण औजला ने अपनी शादी की बात छुपाकर उनके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखा. इन आरोपों ने जहां सोशल मीडिया से लेकर म्यूजिक इंडस्ट्री तक में खलबली मचा दी, वहीं अब करण की पत्नी पलक औजला (Palak Aujla) का पहला रिएक्शन सामने आया है.

चीटिंग की खबरों के बीच पत्नी का पहला रिएक्शन

एमएस गोरी म्यूजिक (MS Gori Music) के इन दावों पर जहां करण औजला (Karan Aujla) ने अभी तक चुप्पी साध रखी है, वहीं इस बीच सिंगर की पत्नी पलक औजला (Palak Aujla Reaction) का पहला पोस्ट सामने आया है. पलक ने 13 जनवरी 2026 को अपनी इंस्टा स्टोरी पर एक बहुत ही प्यारी फोटो शेयर की. इस फोटो में पलक अपने पति करण के गाल पर किस करती नजर आ रही हैं. फोटो में पलक नेवी ब्लू लहंगा पहने नजर आ रही हैं, तो वहीं करण को व्हाइट सूट में देखा जा सकता है. इस पोस्ट की खास बात यह है कि पलक ने स्टोरी के बैकग्राउंड में करण का ही गाना 'Winning Speech' लगाया है.

इशारों Palak Aujla ने कही बड़ी बात

इस पोस्ट में पलक ने कोई कैप्शन तो नहीं लिखा, लेकिन जिस समय उन्होंने यह पोस्ट शेयर किया है, लोग उनके गहरे मायने निकाल रहे हैं. सोशल मीडिया पर चर्चा है कि पलक ने बिना कुछ बोले ही यह साफ कर दिया है कि वे इस मुश्किल समय में अपने पति के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ी हैं और उन्हें इन आरोपों से कोई फर्क नहीं पड़ता.

कौन हैं Palak Aujla?

करण औजला का सपोर्ट करने के बाद पलक औजला भी चर्चा में आ गई हैं और काफी लोग ये जानना चाहते हैं कि, आखिर पलक औजला कौन हैं? बता दें कि, पलक औजला एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट और बिजनेसवुमन हैं. वे दुबई के लग्जरी सैलून 'Maison Palke' की CEO भी हैं, जिसे वह और करण मिलकर चलाते हैं. बहुत कम लोग जानते हैं कि, करण और पलक बचपन के दोस्त हैं और लंबे समय तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद साल 2023 में दोनों ने मैक्सिको में बड़ी धूमधाम से शादी की थी.

