Apne 2 से सामने आया Karan Deol का फर्स्ट लुक, फैंस बोले ‘अब उड़ेगा बॉक्स ऑफिस पर गर्दा ’

सनी देओल, बॉबी देओल और धर्मेंद्र ने कुछ महीनों पहले ही अपनी अपकमिंग फिल्म अपने 2 (Apne 2) का ऐलान किया था। डायरेक्टर अनिल शर्मा (Anil Sharma) ने साल 2007 में देओल परिवार के साथ अपने (Apne) नाम की पारिवारिक फिल्म बनाई थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कारोबार किया था। अपने में धर्मेंद्र ने अपने दोनों बेटों सनी देओल (Sunny Deol) और बॉबी देओल (Bobby Deol) के साथ पहली बार काम किया था। फिल्म अपने 2 में देओल परिवार की तीसरी पीढ़ी यानि कि करण देओल (Karan Deol) भी नजर आएंगे।

डायरेक्टर अनिल शर्मा ने बॉलीवुड लाइफ के साथ एक्सक्लूसिव बात करते हुए बताया था कि अपने 2 में करण देओल एक बॉक्सर की भूमिका में दिखाई देंगे, जिसके लिए वो काफी मेहनत भी कर रहे हैं। करण देओल ने पिछले कुछ महीनों में अपने बॉडी पर जमकर काम किया है, जिसका असर दिखने लगा है।

करण देओल ने इंस्टाग्राम पर अपनी अपकमिंग फिल्म अपने 2 का फर्स्ट लुक शेयर किया है, जिसमें वो बॉक्सर की तरह पोज देते दिख रहे हैं। करण देओल का बॉक्सर अवतार फैंस को काफी पसंद आ रहा है और वो कह रहे हैं कि करण अब अपने पापा की तरह सबको धूल चटाने के लिए तैयार है। करण देओल ने अपनी यह तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है, 'हर तरह की नकारात्मकता को मुक्का जड़ते हुए मैं अच्छे भविष्य की तरफ देख रहा हूं।'

करण देओल ने फिल्म पल पल दिल के पास से बॉलीवुड में कदम रखा था। यह फिल्म खुद सनी देओल ने डायरेक्ट की थी। पल पल दिल के पास बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रही, जिसके बाद लोगों ने करण देओल काफी आलोचना की। करण देओल इन आलोचनाओं से आगे बढ़कर कड़ी मेहनत कर रहे हैं ताकि वो देओल परिवार के फैंस की चाहत पूरी कर पाएं। देओल परिवार भी करण का करियर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। वैसे आपको करण देओल का फर्स्ट लुक कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।