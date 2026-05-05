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Met Gala 2026: मनीष मल्होत्रा की ड्रेस में छा गए Karan Johar, मेट गाला 2026 में ड्रमैटिक केप पहन बने फैशन आइकॉन

Met Gala 2026: मेट गाला 2026 में करण जौहर ने मनीष मल्होत्रा की डिजाइन की हुई ड्रेस में धांसू एंट्री की. यह लुक महान पेंटर राजा रवि वर्मा की पेंटिंग्स से प्रेरित था. इस ड्रेस को ग्लोबल मंच पर भारतीय कला और संस्कृति को मूविंग कैनवास के रूप में पेश किया.

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By: Shreya Pandey | Published: May 5, 2026 6:32 AM IST
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मेट गाला 2026 में करण जौहर का जलवा

Met Gala 2026: मेट गाला 2026 के रेड कार्पेट पर जब फिल्म मेकर करण जौहर ने कदम रखा, तो दुनिया भर की नजरें उन पर टिक गईं. मशहूर डिजाइनर मनीष मल्होत्रा द्वारा तैयार किया गया यह आउटफिट भारतीय चित्रकला के जनक कहे जाने वाले राजा रवि वर्मा को एक शानदार श्रद्धांजलि थी. उनका यह लुक एक मूविंग कैनवास जैसा लग रहा था, मशहूर डिजाइनर मनीष मल्होत्रा का बनाया यह लुक पूरी तरह से भारत के महान पेंटर राजा रवि वर्मा की कला को समर्पित था.

जब करण जौहर रेड कार्पेट पर आए, तो हर कोई बस देखता रह गया. उनका लुक भारतीय पेंटिंग्स और कहानियों से जुड़ा था. ऐसा लग रहा था जैसे कोई पेंटिंग खुद चलकर दुनिया के सामने आ गई हो. इस खास ड्रेस को मनीष मल्होत्रा ने डिजाइन किया था, जिसमें एक बहुत ही बड़ा और ड्रामैटिक केप था. इस केप पर राजा रवि वर्मा की मशहूर पेंटिंग्स के सीन बने हुए थे.

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कलाकारी और स्टाइल का मिक्सअप

इस लुक को स्टाइल किया था एका लखानी ने. उन्होंने बताया कि इस ड्रेस का असली मकसद राजा रवि वर्मा की शानदार पेंटिंग्स जैसे ‘हंस दमयंती’, ‘कादंबरी’ और ‘अर्जुन-सुभद्रा’ का जश्न मनाना था. इस ड्रेस में हाथ की बारीक कढ़ाई, बुनावट और खास तरह के डिजाइन्स का इस्तेमाल किया गया था ताकि राजा रवि वर्मा की अलग-अलग कलाकृतियों को एक साथ दिखाया जा सके.

काले और गोल्डेन रंग के मेल ने इस लुक को एकदम शाही बना दिया था. वहीं, इसका कट और डिजाइन एकदम मॉडर्न था, जो करण पर काफी जच रहा था. यह ड्रेस सिर्फ दिखावे के लिए नहीं थी, बल्कि यह भारत की संस्कृति और जज्बातों की कहानी सुना रही थी.

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करण जौहर ने कही ये बात

करण जौहर ने खुद बताया कि वह राजा रवि वर्मा की कला से काफी जुड़ाव महसूस करते हैं. उनका कहना था कि जैसे राजा रवि वर्मा अपनी पेंटिंग्स में जज्बात भर देते थे, ठीक वैसा ही काम करण अपनी फिल्मों के जरिए करने की कोशिश करते हैं. मनीष मल्होत्रा के साथ मिलकर उन्होंने अपने इस सपने को हकीकत में बदला. करण ने ग्लोबल लेवल पर भारत की विरासत को बड़े गर्व के साथ पेश किया.

कौन थे राजा रवि वर्मा?

राजा रवि वर्मा 19वीं सदी (1848–1906) के एक बहुत बड़े कलाकार थे. उन्होंने रामायण और महाभारत के सीन, देवी-देवताओं और राजघरानों की शानदार पेंटिंग्स बनाई थीं. उनकी सबसे बड़ी खूबी यह थी कि उन्होंने यूरोप की पेंटिंग तकनीक को भारतीय विषयों पर इस्तेमाल किया था. उनकी इसी अनोखी कला को आज करण जौहर ने न्यूयॉर्क के इस बड़े मंच पर एक बार फिर जिंदा कर दिया. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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