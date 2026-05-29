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Bollywood सेलेब्स को सबक सिखाने निकले Karan Johar? कर डाला अब तक का सबसे बड़ा कांड

Karan Johar unfollow Bollywood Celebs: बॉलीवुड फिल्ममेकर करण जौहर ने कुछ समय पहले ही बॉलीवुड के लगभग सभी सितारों को अनफॉलो कर दिया है. ये काम करने के बाद करण जौहर ने अपने फैंस के नाम एक मैसेज भी छोड़ा है.

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By: Shivani Duksh | Published: May 29, 2026 7:24 AM IST
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Bollywood सेलेब्स को सबक सिखाने निकले Karan Johar

Karan Johar unfollow Bollywood Celebs: करण जौहर बॉलीवुड के उन फिल्ममेकर्स में से एक हैं जो कि अक्सर लोगों के निशाने पर रहते हैं, आए दिन करण जौहर को लोग ट्रोल करते रहते हैं. लोगों का मानना है कि करण जौहर बॉलीवुड में नेपोटिज्म को बढ़ावा देने का काम करते हैं. करण जौहर ने बहुत से स्टरकिड्स को बॉलीवुड का रास्ता दिखाया है. वहीं करण जौहर बाहर से आए टैलेंट को भाव तक नहीं देते. इतने आरोप लगने के बाद भी करण जौहर ने अब तक चुप्पी साध रखी है. इसी बीच करण जौहर एक बार फिर से लाइमलाइट में आ गए हैं. रातों रात करण जौहर ने बॉलीवुड के कई बड़े नामचीन सितारों को अनफॉलो कर दिया. इंस्टाग्राम पर आधी रात में सफाई करने के बाद करण जौहर ने इस बात की जानकारी अपने फैंस को दी. करण जौहर ने दावा किया है कि वो डिजिटल डिटॉक्स करने में जुटे हुए हैं. यही वजह है जो इस काम के लिए उन पर ज्यादा ध्यान न दिया जाए.

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किन सितारों से करण जौहर ने बनाई दूरी

आपको बता दें कि करण जौहर ने शाहरुख खान को भी अनफॉलो कर दिया. इसके अलावा आलिया भट्ट, मनीष मल्होत्रा, वरुण धवन, करीना कपूर, कार्तिक आर्यन, अनन्या पांडे और सिद्धार्थ मल्होत्रा जैसे सतारे भी अब करण जौहर के फ्रेंड लिस्ट में नहीं हैं. अब करण जौहर केवल 57 लोगों को ही सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं. इस बात की भनक लगते ही सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया है.

कौन हसीना है अब भी करण जौहर की दोस्त

आपको जानकर हैरानी होगी कि एक बॉलीवुड अदाकारा अब भी करण जौहर की फ्रेंड लिस्ट में आती है. यहां हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड अदाकारा प्रियंका चोपड़ा के बारे में जिसको अब भी करण जौहर फॉलो कर रहे हैं. ये वहीं प्रियंका चोपड़ा हैं जिनको एक समय पर पूरे बॉलीवुड ने नजरअंदाज किया था. एक समय ऐसा आया जब बॉलीवुड में उनको काम मिलना ही बंद हो गया था.

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करण जौहर ने दी सफाई

मैं डिजिटल डिटॉक्स करने जा रहा हूं. मैं उन सभी लोगों को अनफॉलो कर रहा हूं जो कि मेरी एनर्जी और समय बर्बाद कर रहे हैं. भगवान के लिए इसे नेशनल न्यूज बनाने की कोई जरूरत नहीं है. किसी और चीज को क्लिकबेट बनाइए… ये खबर आपके लिए पूरी तरह से बेकार है. ये बयान देकर करण जौहर ने हंगामा मचा दिया है. हाल ये हो गया है कि लोगों ने करण जौहर को ही ट्रोल करना शुरू कर दिया है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Shivani Duksh

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

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