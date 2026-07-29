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शाहरुख और आदित्य चोपड़ा की वजह से बदली किस्मत, गुरु पूर्णिमा पर करण जौहर का इमोशनल नोट वायरल

गुरु पूर्णिमा के अवसर पर फिल्ममेकर करण जौहर ने शाहरुख खान और आदित्य चोपड़ा को अपने जीवन का असली गुरु बताया है. करण ने इन दोनों के लिए एक इमोशनल नोट भी शेयर किया है.

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By: Shreya Pandey | Published: July 29, 2026 4:26 PM IST
शाहरुख और आदित्य चोपड़ा की वजह से बदली किस्मत, गुरु पूर्णिमा पर करण जौहर का इमोशनल नोट वायरल

करण जौहर का इमोशनल नोट वायरल

बॉलीवुड के दिग्गज फिल्ममेकर करण जौहर ने गुरु पूर्णिमा के पवित्र अवसर पर अपने करियर की सफलता का पूरा श्रेय सुपरस्टार शाहरुख खान और मशहूर निर्देशक-निर्माता आदित्य चोपड़ा को दिया है. करण ने सोशल मीडिया पर एक दिल को छू लेने वाला नोट शेयर करते हुए बताया कि कैसे इन दोनों दिग्गजों के साथ हुई शुरुआती दो मुलाकातों ने उनकी पूरी जिंदगी और करियर की दिशा ही बदल कर रख दी. करण का मानना है कि आज फिल्म इंडस्ट्री में वह जिस मुकाम पर हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह आदित्य और शाहरुख का उन पर किया गया अटूट विश्वास है.

आदित्य चोपड़ा के फोन कॉल ने बदली जिंदगी

इस किस्से को शेयर करते हुए करण जौहर ने बताया कि जब वे अपनी आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने की योजना बना रहे थे, तब उनकी जिंदगी में एक बड़ा यू-टर्न आया. यह वह दौर था जब आदित्य चोपड़ा अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' बना रहे थे. एक रात ठीक 1 बजे आदित्य चोपड़ा ने करण को फोन किया और उन्हें अपनी फिल्म में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम करने का ऑफर दिया.

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करण के मन में पहले से ही फिल्मी दुनिया को लेकर कई संकोच थे और उन्हें लगता था कि इस क्षेत्र में आना उनके लिए एक बड़ी भूल साबित हो सकती है. लेकिन आधी रात को आए इस फोन कॉल ने उन्हें झकझोर दिया और वे उस रात सो नहीं पाए. अगली सुबह उन्होंने अपने पिता और फिल्म निर्माता यश जौहर से बात की और अपनी जिंदगी का सिर्फ एक साल फिल्म सेट पर बिताने की अनुमति मांगी.

शाहरुख खान का वादा

करण जौहर ने अपने जीवन की दूसरी सबसे खास और टर्निंग पॉइंट वाली बातचीत का जिक्र करते हुए स्विट्जरलैंड का एक पुरानी मेमोरी शेयर की. उन्होंने बताया कि फिल्म की शूटिंग के दौरान वे एक जगह खड़े थे और घर की याद आने का नाटक कर रहे थे, जबकि शाहरुख खान चुपचाप पहाड़ों की सुंदरता को निहार रहे थे.

तभी शाहरुख खान उनके पास आए और उनके कंधे पर हाथ रखकर कहा, "तू डायरेक्टर बनेगा और तेरी पहली फिल्म मैं ही करूंगा." शुरुआत में करण को लगा कि शाहरुख शायद मजाक कर रहे हैं, लेकिन वे अपनी बात को लेकर बेहद गंभीर थे. भारत लौटने के बाद शाहरुख ने अपना वादा निभाया और करण के माता-पिता से मुलाकात की. इन दोनों दिग्गजों के मार्गदर्शन के कारण ही करण ने बाद में अपनी कल्ट क्लासिक पहली फिल्म 'कुछ कुछ होता है' का निर्देशन किया. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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