Kabhi Khushi Kabhie Gham 2 से धमाका करेंगे Karan Johar, फैमिली ड्रामा से हिलाएंगे बॉक्स ऑफिस; कब से शुरू होगी शूटिंग?

Kabhi Khushi Kabhie Gham 2 Update: फिल्म कभी खुशी कभी गम 2 पर काम चल रहा है और करण जौहर इस फिल्म को जबरदस्त फैमिली ड्रामे के साथ बनाएंगे. इस फिल्म की रिलीज पर बड़ा अपडेट आया है. आइए आपको बताते हैं.

Kabhi Khushi Kabhie Gham 2 Update: इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर एक्शन फिल्मों का दौर चल रहा है, जिसमें कहानी काफी अलग होती है और एक्शन तो ताबड़तोड़ होता है. फिल्मों में विलेन और हीरों में ज्यादा अंतर नहीं है और यही चीज दर्शकों को काफी पसंद आ रही है, लेकिन इन सबके बीच करण जौहर अपनी धमाकेदार वापसी कर रहे हैं. करण जौहर बॉलीवुड में रोमांस और फैमिली ड्रामे के लिए मशहूर हैं और उनकी फिल्मों में भी यही चीज देखने के लिए मिलती है. कभी खुशी कभी गम से करण जौहर ने बॉक्स ऑफिस हिला दिया था और अब वह इस फिल्म के सीक्वल पर काम करने वाले हैं, जिससे वह बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड ही तोड़ देंगे.

करण जौहर बनाएंगे कभी खुशी कभी गम 2

साल 2001 में करण जौहर (Karan Johar) ने सुपरहिट फिल्म कभी खुशी कभी गम को डायरेक्ट किया था, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया था. फिल्म में खूब सारा फैमिली ड्रामा था और अब करण जौहर इस फिल्म के दूसरे पार्ट पर काम कर रहे हैं और इसकी स्क्रिप्ट भी फाइनल हो गई है. दावा किया गया है कि कभी खुशी कभी गम 2 को इमोशनल और शानदार स्पेस के साथ बनाया जाएगा. इस फिल्म की स्क्रिप्ट नए साल पर फाइनल हुई है और इस फिल्म के इसी साल रिलीज करने की प्लानिंग चल रही है. पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक, ये करण जौहर की 8वीं फिल्म है, जिसके जरिए वह अपनी वापसी कर रहे हैं. इस फिल्म में करण जौहर एक शानदार फैमिली ड्रामा दिखाएंगे. हालांकि, कभी खुशी कभी गम 2 फिल्म का 'टेंटेटिव नाम' बताया जा रहा है. आने वाले दिनों में फिल्म किसी और नाम से अनाउंस हो सकती है.

TRENDING NOW

कैसी होगी फिल्म की स्टार कास्ट?

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, करण जौहर अपने पुराने जॉनर में लौटना चाहते हैं और उसी की तैयारी में वो जुट गए हैं. इस फिल्म का तरह इसका बजट भी काफी सुर्खियों में रहने वाला है. रिपोर्ट के मुताबिक, ये करण जौहर की अब तक की सबसे महंगी फिल्म होगी. इस फिल्म का बजट हर किसी को हैरान कर देता है. इसके अलावा, कास्टिंग पर भी अपडेट आ गया है. दावा किया जा रहा है कि फिल्म प्री-प्रोडक्शन का काम साल 2026 में शुरू होगा. इस फिल्म में दो मेल और दो ही फीमेल लीड कलाकार होंगे और इनकी कास्टिंग भी जल्द ही हो जाएगी. कहा जा रहा है कि फिल्म का नाम जल्द ही मेकर्स की तरफ से अनाउंसमेंट के समय सामने आ जाएगा. एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

Read more