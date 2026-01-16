Karan Johar ने सनी देओल की Border 2 को लेकर किया पोस्ट, बोले- 'फिल्म बॉक्स ऑफिस पर...'...

ENG हिन्दी
Karan Johar Post On Movie Border 2: फिल्ममेकर करण जौहर ने साल 2026 की मच-अवेटेड फिल्म 'बॉर्डर 2' को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या लिखा है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: January 16, 2026 10:37 PM IST

बॉलीवुड की मच-अवेटेड फिल्म 'बॉर्डर 2' (Border 2) अनाउंसमेंट के बाद से ही चर्चा में बनी हुई है. इस फिल्म का इंतजार खत्म होने वाला है. ये फिल्म अगले शुक्रवार यानी 23 जनवरी को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है. सनी देओल, वरुण धवन, अहान शेट्टी, दिलजीत दोसांझ जैसे सितारों की फिल्म 'बॉर्डर 2' का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है और इसके बाद लोगों में ज्यादा एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है. इस फिल्म के ट्रेलर को लेकर आम से लेकर सिलेब्स रिएक्शन दे रहे हैं. वहीं, फिल्ममेकर करण जौहर (Karan Johar) ने फिल्म 'बॉर्डर 2' को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या लिखा है.

फिल्म 'बॉर्डर 2' का ट्रेलर 15 जनवरी को हुआ था रिलीज

फिल्म 'बॉर्डर 2' का ट्रेलर बीत गुरुवार को रिलीज हुआ था और जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. यूट्यूब पर फिल्म के ट्रेलर को 1 दिन में 34 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. फिल्म 'बॉर्डर 2' के ट्रेलर सनी देओल, वरुण धवन, अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ की जबरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि 23 जनवरी से बड़े पर्दे पर धमाल मचने वाला है. इसी बीच करण जौहर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की स्टोरी पर फिल्म 'बॉर्डर 2' का ट्रेलर शेयर किया है. उन्होंने इसके साथ लिखा है, 'बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त शुरुआत करेगी. ट्रेलर ने अपना बखूबी काम किया है. ड्रामैटिक, देशभक्ति से भरा और इमोशनल. सनी देओल की मेगास्टार पावर के साथ दहाड़. वरुण धवन की खामोशी बहुत दमदार है और वो उनके लिए जरिए पावरफुल बात करते हैं. दिलजीत दोसांझ शानदार और इमोशन हैं. अहान शेट्टी की स्क्रीन प्रेजेंस जबरदस्त है. भूषण कुमार को बधाई.' इस तरह से करण जौहर ने फिल्म 'बॉर्डर 2' के ट्रेलर का रिव्यू किया है.

'बॉर्डर' का सीक्वल है 'बॉर्डर 2'

जेपी दत्ता के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'बॉर्डर' साल 1997 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म की कहानी से लेकर गाने सबकुछ काफी पसंद किया गया था. इस फिल्म के सीक्वल की काफी समय से मांग की जा रही थी. अब इसका फिल्म सीक्वल 'बॉर्डर 2' रिलीज होने के लिए तैयार है तो लोग काफी उत्सुक हैं. अनुराग सिंह के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म 'बॉर्डर 2' को टी-सीरीज प्रोड्यूस कर रही है. वहीं, जेपी दत्ता और उनकी बेटी निधि दत्ता भी इस फिल्म की प्रोड्यूसर हैं. बताते चलें कि फिल्म 'बॉर्डर 2' में सनी देओल को देखने के लिए लोग काफी ज्यादा बेसब्र हो रहे हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

