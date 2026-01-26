ENG हिन्दी
'सभी धुरंधर बॉर्डर क्रास करेंगे...', सनी देओल और रणवीर सिंह की फिल्मों की सक्सेस से खुश करण जौहर ने किया पोस्ट

Karan Johar On Border 2-Dhurandhar Success: फिल्ममेकर करण जौहर ने ब्लॉकबस्टर फिल्में 'बॉर्डर 2' और धुरंधर' को लेकर प्रतिक्रिया दी है. आइए जानते हैं कि दोनों फिल्मों की सक्सेस पर उन्होंने क्या कहा है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: January 26, 2026 12:55 PM IST

बॉलीवुड एक्टर सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' (Border 2) सिनेमाघरों में लगी है और जबरदस्त कमाई कर रही है. इस फिल्म ने पहले वीकेंड पर 130 करोड़ रुपये के करीब कलेक्शन कर लिया है. इस फिल्म ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं कि ये 500 करोड़ रुपये की कमाई के क्लब में जल्द शामिल होगी. इस तरह से साल 2025 का आखिरी महीने में रिलीज हुई फिल्म 'धुरंधर' (Dhurandhar) और साल 2026 के पहले महीने में रिलीज हुई फिल्म 'बॉर्डर 2' ने बॉलीवुड को एक नई ऊंचाई दी है. इसी बीच सिनेमा की दुनिया के पॉपुलर फिल्ममेकर करण जौहर (Karan Johar) ने दिसंबर, 2025 में रिलीज हुई रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' और जनवरी, 2026 में सिनेमाघरों आई सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' को लेकर रिएक्शन दिया है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.

करण जौहर ने कही ये बात

करण जौहर ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा है, 'दो फिल्मों के बैक-टू-बैक मेगा सक्सेस ने ये बात साबित कर दी है कि बॉलीवुड इस बैक. सभी धुरंधर एक्सीलेंस बॉर्डर्स क्रॉस कंरेंगे, जब फिल्म इमोशनली दर्शकों से कनेक्ट कर पाएगी.' इस तरह से करण जौहर ने फिल्म 'धुरंधर' और फिल्म 'बॉर्डर 2' की जमकर तारीफ की है. इसके साथ ही कहा है कि बॉलीवुड की वापस हो चुकी है. गौरतलब है कि रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' सिनेमाघरों में 5 दिसंबर को रिलीज हुई थी. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर करीब 900 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. वहीं, सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' 23 जनवरी को बड़े पर्दे पर आई है और धमाल मचा रही है और सिर्फ तीन दिनों में कमाई का आंकड़ा 130 करोड़ रुपये के पास पहुंच गया है.

फिल्म 'बॉर्डर 2' और फिल्म 'धुरंधर' ने किया बंपर कलेक्शन

बताते चलें कि अनुराग सिंह के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'बॉर्डर 2' में सनी देओल के साथ अहान शेट्टी, वरुण धवन और दिलजीत दोसांझ नजर आ रहे हैं. ये फिल्म साल 1971 के युद्ध पर बेस्ड है और फिल्म 'बॉर्डर' का सीक्वल है. वहीं, आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'धुरंधर' में रणवीर सिंह के अलावा अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर माधवन और अर्जुन रामपाल जैसे सितारों ने काम किया है. इस फिल्म की कहानी में दिखाया गया है कि पाकिस्तान में कराची के ल्यारी शहर में किस तरह से गैंगवॉर होता है. इसके साथ ही पाकिस्तान की भारत के खिलाफ नापाक हरकतों पर फोकस किया गया है. इन दोनों फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
