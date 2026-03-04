समंदर किनारे तेजस्वी संग करण कुंद्रा का खुल्लम-खुल्ला प्यार, इंटरनेट पर वायरल हुआ कपल का रोमांस...

टीवी इंडस्ट्री के कपल करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश इन दिनों समंदर किनारे सुकून भरे पल बिता रहें हैं. दोनों सेलेब्स का यह वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है.

टेलीविजन इंडस्ट्री के सबसे चहेते और पावर कपल करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश (TejRan) एक बार फिर अपने रोमांटिक अंदाज से इंटरनेट का पारा बढ़ा रहे हैं. हाल ही में इस जोड़ी ने अपने बिजी शेड्यूल से ब्रेक लिया और एक ऐसी जगह पर वेकेशन मनाने पहुंचे, जिसकी झलक देखकर फैंस के दिलों की धड़कनें तेज हो गई हैं. करण ने अपने सोशल मीडिया पर इस ट्रिप का एक बेहद खूबसूरत वीडियो मोंटाज शेयर किया है, जो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं लग रहा है. इस समय यह जोड़ी 'सेलिब्रिटी लाफ्टर शेफ्स' में अपनी कुकिंग और कॉमेडी से दर्शकों का मनोरंजन कर रही है. फैंस अब बस इस इंतजार में हैं कि कब यह रोमांटिक सफर शादी के मंडप तक पहुंचता है.

करण का दिल जीतने वाला मैसेज

करण कुंद्रा ने जो वीडियो शेयर किया है, वह सिर्फ घूमने-फिरने की क्लिप्स नहीं, बल्कि उनकी मोहब्बत का एक शानदार क्लिप है. वीडियो की शुरुआत एक नाव से होती है, जहां बैकग्राउंड में एक विशाल झरना गिर रहा है और सामने यह खूबसूरत कपल पोज दे रहा है. दोनों ने हैट और सनग्लासेस के साथ परफेक्ट हॉलिडे आउटफिट्स पहने हैं, जो उनके वेकेशन लुक को शानदार बना रहे हैं.

दिल छू लेने वाला कैप्शन

करण ने इस वीडियो के साथ लिखा "आपके साथ शांति अच्छी लगती है." यह वेकेशन सिर्फ कैंडल लाइट डिनर तक नहीं था, बल्कि इसमें भरपूर एडवेंचर भी शामिल था. वीडियो में कपल को रैंबो पैराशूट के साथ समुद्र के ऊपर पैरासेलिंग करते देखा जा सकता है. इसके अलावा, उन्होंने इन्फ्लेटेबल ट्यूब की सवारी करते हुए पानी की लहरों में मौज की. एक क्लिप में तेजस्वी और करण स्कूटर चलाते नजर आए, तो अगले ही पल वे ऊबड़-खाबड़ पहाड़ी रास्तों पर ATV चलाते दिखे.

दिल को छू लेने वाला POV

वीडियो के बीच में एक टेक्स्ट आता है "POV: हर बार जब वह मुस्कुराती है, तो आपका दिल उसे फिर से चुनता है." यह लाइन साबित करता है कि करण आज भी तेजस्वी की मुस्कान पर उतने ही फिदा हैं, जितने पहले दिन थे. आपको बता दें कि करण और तेजस्वी का रिश्ता साल 2021 में 'बिग बॉस 15' के घर में शुरू हुआ था. चार साल बीत जाने के बाद भी इनका प्यार और मजबूत हुआ है. हाल ही में एक इंटरव्यू में करण ने कबूल किया था कि काम खत्म होते ही उनके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल होता है "तेजा कहां है? मुझे उसके पास कब पहुंचना है?" ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

