ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • News and Gossip
  • समंदर किनारे तेजस्वी संग करण कुंद्रा का खुल्लम-खुल्ला प्यार, इंटरनेट पर वायरल हुआ कपल का रोमांस...

समंदर किनारे तेजस्वी संग करण कुंद्रा का खुल्लम-खुल्ला प्यार, इंटरनेट पर वायरल हुआ कपल का रोमांस

टीवी इंडस्ट्री के कपल करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश इन दिनों समंदर किनारे सुकून भरे पल बिता रहें हैं. दोनों सेलेब्स का यह वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है.

By: Shreya Pandey  |  Published: March 4, 2026 10:30 AM IST

समंदर किनारे तेजस्वी संग करण कुंद्रा का खुल्लम-खुल्ला प्यार, इंटरनेट पर वायरल हुआ कपल का रोमांस
karan kundra and tejswi prkash

टेलीविजन इंडस्ट्री के सबसे चहेते और पावर कपल करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश (TejRan) एक बार फिर अपने रोमांटिक अंदाज से इंटरनेट का पारा बढ़ा रहे हैं. हाल ही में इस जोड़ी ने अपने बिजी शेड्यूल से ब्रेक लिया और एक ऐसी जगह पर वेकेशन मनाने पहुंचे, जिसकी झलक देखकर फैंस के दिलों की धड़कनें तेज हो गई हैं. करण ने अपने सोशल मीडिया पर इस ट्रिप का एक बेहद खूबसूरत वीडियो मोंटाज शेयर किया है, जो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं लग रहा है. इस समय यह जोड़ी 'सेलिब्रिटी लाफ्टर शेफ्स' में अपनी कुकिंग और कॉमेडी से दर्शकों का मनोरंजन कर रही है. फैंस अब बस इस इंतजार में हैं कि कब यह रोमांटिक सफर शादी के मंडप तक पहुंचता है.

Also Read
Bigg Boss 19 Grand Finale: Amaal Mallik को विनर बनाने के लिए इन सितारों ने खोला मोर्चा, अब होगा Gaurav Khanna का गेम खराब!

करण का दिल जीतने वाला मैसेज

करण कुंद्रा ने जो वीडियो शेयर किया है, वह सिर्फ घूमने-फिरने की क्लिप्स नहीं, बल्कि उनकी मोहब्बत का एक शानदार क्लिप है. वीडियो की शुरुआत एक नाव से होती है, जहां बैकग्राउंड में एक विशाल झरना गिर रहा है और सामने यह खूबसूरत कपल पोज दे रहा है. दोनों ने हैट और सनग्लासेस के साथ परफेक्ट हॉलिडे आउटफिट्स पहने हैं, जो उनके वेकेशन लुक को शानदार बना रहे हैं.

Also Read
करण कुंद्रा या एल्विश यादव? लाफ्टर शेफ्स के विनर्स में कौन है सबसे ज्यादा पढ़ा-लिखा, डिग्री जान उड़ जाएंगे होश

दिल छू लेने वाला कैप्शन

करण ने इस वीडियो के साथ लिखा "आपके साथ शांति अच्छी लगती है." यह वेकेशन सिर्फ कैंडल लाइट डिनर तक नहीं था, बल्कि इसमें भरपूर एडवेंचर भी शामिल था. वीडियो में कपल को रैंबो पैराशूट के साथ समुद्र के ऊपर पैरासेलिंग करते देखा जा सकता है. इसके अलावा, उन्होंने इन्फ्लेटेबल ट्यूब की सवारी करते हुए पानी की लहरों में मौज की. एक क्लिप में तेजस्वी और करण स्कूटर चलाते नजर आए, तो अगले ही पल वे ऊबड़-खाबड़ पहाड़ी रास्तों पर ATV चलाते दिखे.

Also Read
बॉलीवुड के इन स्टार्स की शादी की फेक फोटोज हुई थीं वायरल, लिस्ट में शामिल है सलमान खान का भी नाम

View this post on Instagram

A post shared by Karan Kundrra (@kkundrra)

दिल को छू लेने वाला POV

वीडियो के बीच में एक टेक्स्ट आता है "POV: हर बार जब वह मुस्कुराती है, तो आपका दिल उसे फिर से चुनता है." यह लाइन साबित करता है कि करण आज भी तेजस्वी की मुस्कान पर उतने ही फिदा हैं, जितने पहले दिन थे. आपको बता दें कि करण और तेजस्वी का रिश्ता साल 2021 में 'बिग बॉस 15' के घर में शुरू हुआ था. चार साल बीत जाने के बाद भी इनका प्यार और मजबूत हुआ है. हाल ही में एक इंटरव्यू में करण ने कबूल किया था कि काम खत्म होते ही उनके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल होता है "तेजा कहां है? मुझे उसके पास कब पहुंचना है?" ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
Tags Karan Kundra Tejasswi Prakash Tejasswi Prakash Latest Post