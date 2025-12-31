2025 को अलविदा कहते हुए इमोशनल हुईं Kareena Kapoor! पति संग फोटो शेयर कर बोलीं- 'यह साल हमारे लिए...'

Kareena Kapoor ने 2025 के आखिरी दिन के कुछ घंटे पहले पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने बताया 2025 उनके और उनकी फैमिली के लिए कैसा रहा.

Kareen Kapoor New Year 2026 Post: जहां सभी लोग साल 2025 को अलविदा कह नए साल की जश्नकी तैयारी में डूबे हुए हैं, वहीं बॉलीवुड की 'बेबो' यानी करीना कपूर (Kareen Kapoor) ने एक ऐसी पोस्ट शेयर की है, जिसने उनके फैंस को भावुक कर दिया है. दरअसल, करीना कपूर खान (Kareen Kapoor Khan) ने पति सैफ अली खान (Saif Ali Khan) के साथ एक फोटो शेयर किया, जिसके साथ उन्होंने बेहद इमोशनल नोट शेयर करते हुए बताया कि, 2025 उनके और उनके परिवार के लिए कैसा रहा.

करीना कपूर ने बीते साल की यादें की शेयर

करीना कपूर खान (Kareen Kapoor) ने 2025 के अलविदा कहने के कुछ घंटों पहले अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पति सैफ अली खान (Kareen Kapoor Saif Ali Khan) के साथ एक फोटो शेयर की. कपल की इस फोटो के बैकग्राउंड को देखकर लग रहा है कि, ये किसी रेस्टोरेंट की तस्वीर है जिसमें दोनों मियां बीवी मुस्कुराते हुए पोज देते नजर आ रहे हैं. इस फोटो को शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने अपने बीते हुए साल के बारे में बताया और उन्हें उनकी मुश्किल घड़ी में सपोर्ट करने वालों का शुक्रिया किया.

पति संग फोटो के साथ लिखा इमोशनल नोट

पति सैफ अली खान (Saif Ali Khan) संग अपनी इस प्यारी तस्वीर को शेयर करते हुए करीना कपूर ने कैप्शन में लिखा, 'हम बैठकर इस बारे में सोचते हैं कि, हम साल के आखिरी दिन तक पहुंच गए हैं...हमने इतना लंबा सफर तय किया है. 2025 हमारे लिए, हमारे बच्चों और हमारे परिवारों के लिए एक मुश्किल साल रहा...लेकिन हमने सिर ऊंचा करके, हंसते हुए और हिम्मत बनाए रखते हुए इसका सामना किया.'

'हम बहुत रोए, हमने दुआएं कीं और...'

एक्ट्रेस ने आगे लिखा, 'हम बहुत रोए, हमने दुआएं कीं और अब हम यहां है...2025 ने हमें सिखाया कि इंसान का नेचर निडर होता है, प्यार सब पर जीत हासिल करता है और बच्चे हमार सोच से कहीं ज्यादा बहादुर होते हैं.' करीना ने आगे सभी लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए लिखा, 'हम अपने फैंस, दोस्तों और उन सभी लोगों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारा साथ दिया और हमारा सपोर्ट करते रहे... और सबसे बढ़कर सर्वशक्तिमान भगवान का धन्यवाद. हम नए जोश, अपार कृतज्ञता, पॉजिटिविटी और अपने सबसे पसंदीदा काम, फिल्मों के लिए अटूट जुनून के साथ 2026 में कदम रख रहे हैं...जैसा कि मैं हमेशा करती हूं, चार दी कला. सभी को हैप्पी न्यूज ईयर...'

साल की शुरुआत में हुआ था सैफ पर हमला

आपको बता दें कि, साल 2025 की शुरुआत करीना कपूर खान (Kareen Kapoor) और सैफ अली खान के लिए काफी भारी रहा था. दरअसल, 2025 की शुरुआत में 16 जनवरी को एक अनजान शख्स ने सैफ अली खान के घर में घुसकर उन्हें चाकू मार दिया था. जिसके बाद एक्टर को अफरा-तफरी में अस्पताल ले जाना पड़ा था और उनकी सर्जरी हुई थी. कई दिनों बाद एक्टर को अस्पताल से छुट्टी मिली थी और उन्हें पूरी तरह से रिकवर होने में काफी समय लगा था.

