बॉलीवुड इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस करीना कपूर (Kareena Kapoor) अपनी फैमिली के साथ वेकेशन पर हैं और इसकी झलक सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही है. उन्होंने पति सैफ अली खान के साथ तस्वीरें शेयर करने के बाद अब अपनी स्विमिंग करते हुए फोटोज दिखाई हैं. करीना कपूर ने सफेद कलर की बिकिनी पहनकर स्विमिंग का मजा लिया है. एक्ट्रेस का ग्लैमरस अवतार फैंस के बीच छा गया है. उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होते ही फैंस का दिल धड़का है. फैंस अपनी पसंदीदा एक्ट्रेस करीना कपूर के अंदाज पर फिदा हो रहे हैं और उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं.
करीना कपूर सोशल मीडिया पर अपने से जुड़े अपडेट शेयर करती रहती हैं. उनके फोटोज और वीडियोज अक्सर वायरल होते रहते हैं. करीना कपूर अपनी फैमिली के साथ ग्रीस में क्वालिटी टाइम बिता रही हैं. वह लगातार वेकेशन के तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर करती रहती हैं. करीना कपूर ने अब इंस्टाग्राम की स्टोरी पर दो तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि वह सफेद कलर की बिकिनी पहनकर तैरती नजर आ रही हैं. एक्ट्रेस का ग्लैमरस अंदाज फैंस का दिल जीत रहा है.
बताते चलें कि करीना कपूर ने बीते दिनों इंस्टाग्राम अकाउंट पर पति सैफ अली खान की तस्वीरें शेयर की थीं. वह समंदर किनारे नजर आ रहे थे और एक्ट्रेस ने पति को 'हॉट हसबैंड' बताया था. इससे कपल के बीच प्यारी बॉन्डिंग का पता चलता है. वहीं, करीना कपूर ने एक अन्या पोस्ट में अपनी तस्वीरें दिखाई हैं, जिनमें वह नो मेकअप लुक में नजर आई थीं. वह अपने सिर पर स्कार्फ बांधे नजर आ रही थीं. एक्ट्रेस ने अपनी अदाओं से फैंस का दिल धड़काया था. एक फैन ने लिखा है, 'ओल्ड इज प्योर गोल्ड.' एक फैन ने लिखा है, 'बहुत ही सुंदर.' एक फैन ने लिखा है, 'क्वीन.' एक फैन ने लिखा है, 'क्या बात है मैम.'
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करीना कपूर के वर्क फ्रंट की बात करें तो वह पिछली बार साल 2024 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म 'सिंघम अगेन' में नजर आई थीं. एक्ट्रेस अब फिल्म 'दायरा' में करती नजर आएंगी. करीना कपूर की फिल्मों का फैंस बेसब्री से इंतजार करते हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.