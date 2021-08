Saif Ali Khan और Kareena Kapoor ने दूसरे बेटे का नाम रखा Jehangir Ali Khan, लोग बोले- 'अब औरंगजेब की बारी है'

अपने पहले बेटे तैमूर अली खान (Taimur Ali Khan) के नामकरण के बाद सैफ अली खान (Saif Ali Khan) और करीना कपूर (Kareena Kapoor) की जमकर ट्रोलिंग हुई थी। इस वजह से ये कपल अपने दूसरे बेटे के नाम को लेकर काफी सावधानी बरत रहा था। पहले खबरें थीं कि सैफीना ने अपने दूसरे बेटे का नाम जेह (Jeh) रखा था। हालांकि सोमवार को सामने आई खबर ने हर किसी को चौंका दिया। खबर आई कि करीना ने अपने दूसरे बेटे का नाम जहांगीर अली खान (Jehangir) रखा है। Also Read - Jeh नहीं है Kareena के छोटे बेटे का नाम, असली नाम जानकर आपको लगेगा 440 वोल्ट का झटका

हालांकि ये दोनों का निजी फैसला है लेकिन सोशल मीडिया पर लोगों ने इस कपल को बुरी तरह से ट्रोल करना शुरू कर दिया है। लोगों का कहना है कि करीना और सैफ जानबूझकर बच्चे का नाम ऐसा रखते हैं ताकि उस पर विवाद हो। लोगों ने ना केवल करीना और सैफ को ट्रोल किया बल्कि उनके दूसरे बेटे के नाम पर कई सारे मीम्स भी बनए। कुछ लोगों ने कहा कि तैमूर और जहांगीर तो हो गया और अब औरंगजेब की बारी है। देखिए लोगों के कमेंट्स....

Taimur And Jehangir Done! Next Is Aurangzeb Khan ? ? pic.twitter.com/8tMOl46qUC

Ok so Kareena and Saif have named their second child JEHANGIR

India is not yet ready for this...

Let the music begin...

— ForumKeralam (@Forumkeralam2) August 9, 2021