ग्लोबल टेरर अटैक की कहानी लेकर आएंगी Kareena Kapoor Khan? एक्ट्रेस ने शुरू किया काउंटडाउन !!

बॉलीवुड फिल्म अदाकारा करीना कपूर खान (Kareena Kapoor Khan) दूसरी बार मां बनने के 6 महीने बाद ही एक बार फिर सॉलिड कमबैक की तैयारी कर रही हैं। ताजा खबर उनके चाहने वालों में उत्साह भर देने वाली है। एक्ट्रेस ने मैटरनिटी लीव्स पूरी करने के बाद अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए शूट करना शुरू कर दिया है। इस बीच अदाकारा ने हाल ही में इंस्टाग्राम के जरिए फैंस को एक बड़ा इशारा दिया है।

अदाकारा ने एक पोस्ट के जरिए फैंस को ग्लोबल टेरर अटैक को लेकर अलर्ट किया है। इस पोस्ट में सबसे ऊपर लिखा है- इटली 9, जापान 7, बांग्लादेश 7, और भारत से 1… इस खतरनाक हमले में कई देशों की नागरिकता वाले लोग मर रहे हैं। आंतक के 12 घंटे। इंतजार खत्म होगा 9.20 पर। इसके साथ ही कांउटडाउन दिख रहा है। करीना कपूर खान की ये बोल्ड पोस्ट आप यहां देख सकते हैं।

इसके साथ ही एक्ट्रेस के फैंस कयास लगाने लगे हैं कि अदाकारा आज रात 9.20 पर अपनी अगली फिल्म का मेगा ऐलान करने वाली है। इस पोस्ट से भी कुछ ऐसा ही इशारा मिल रहा है। अब करीना कपूर खान की ये अगली फिल्म कौन सी होने वाली है। इस पर हमारी नजर है। फिल्म की स्टारकास्ट से लेकर फिल्म की कहानी तक को लेकर हमें एक्साइटमेंट है।

करीना कपूर खान ने पोस्ट डिलीवरी घटाया 14 किलो वजन

बता दें कि अदाकारा करीना कपूर खान 21 फरवरी को अपने दूसरे बेटे जेह अली खान को जन्म दिया है। इसके बाद से ही अदाकारा के छोटे नवाब की तस्वीर को देखने के लिए फैंस के बीच खासा एक्साइटमेंट है। हालांकि एक्ट्रेस ने अभी तक अपने बेटे की शक्ल मीडिया या फैंस को नहीं दिखाई है। इस बीच एक्ट्रेस दोबारा फिट होने के लिए जमकर कसरत कर रही थी। अब एक्ट्रेस फिर से फिट होकर ग्लैमर वर्ल्ड में लौटने की तैयारी कर रही है। जिसकी कोशिश में एक्ट्रेस ने अब तक अपना करीब 14 किलो वजन घटा लिया है।