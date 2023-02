Jeh Ali Khan के बर्थडे को मां करीना कपूर ने यूं बनाया खास, जिगर के टुकड़े पर जमकर लुटाया प्यार Kareena Kapoor wishes her son Jeh Ali Khan on his birthday: बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान ने अपने छोटे बेटे जेह अली खान को बर्थडे विश किया है। एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर अपने लाडले बेटे पर प्यार बरसाया है।