Taimur Ali Khan के छोटे भाई Jeh को लोगों ने किया ट्रोल, बोले ‘सैफ-करीना के घर इस बार जलालुद्दीन...’

Kareena-Saif son Jeh trolled: बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान (Saif Ali Khan) ने जब इस बात का ऐलान किया था कि उन्होंने अपने बड़े बेटे का नाम तैमूर (Taimur) रखा है तो लोगों ने उन्हें काफी ट्रोल किया था। कई लोगों ने हदें पार करते हुए सैफ अली खान को भद्दी-भद्दी गालियां दीं और करीना कपूर खान (Kareena Kapoor Khan) को भी नहीं छोड़ा। बात को हाथों से निकलता देख तैमूर के नाना ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) को मैदान में उतरना पड़ा और उन्होंने ट्विटर पर ऐसे लोगों को आड़े हाथों लिया, जिसके बाद मामला काफी हद तक शांत हुआ। Also Read - चोरी-छिपे इश्क लड़ाने के लिए मशहूर हैं ये 9 बॉलीवुड एक्ट्रेस, देखें लिस्ट

इस साल करीना ने अपने दूसरे बच्चे को जन्म दिया है, जिसके नाम के ऐलान का इंतजार लोग अभी तक कर रहे हैं। बीते दिनों मीडिया में आई खबरों की मानें तो करीना-सैफ ने अपने छोटे बेटे का नाम जे (Jeh) रखा है। यह काफी अनोखा नाम है, जिस पर लोगों के अपने-अपने विचार हैं।

हालांकि कुछ लोग ऐसे हैं जो करीना-सैफ को इस नाम के चलते ट्रोल कर रहे हैं। करीना-सैफ के छोटे बेटे के नाम का मजाक उड़ाते हुए लोग कह रहे हैं कि बॉलीवुड के इस कपल ने अपने छोटे बेटे का नाम जहांगीर या फिर जलालुद्दीन रखा है, जिस कारण उसे शॉर्ट में जे बुलाते हैं। फैंस तैमूर अली खान के छोटे भाई को लेकर कैसे-कैसे ट्वीट कर रहे हैं, आप नीचे देख सकते हैं: Also Read - इन 9 सेलेब्स के पीछे हाथ धोकर पड़े ट्रोलर्स, दिन-रात हुई खूब खिंचाई

I'm 101% sure Saif and Kareena wanted to name their second kid Jehangir but didn't want backlash they faced for Taimur so just shortened it to Jeh.

