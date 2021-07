‘प्रेग्नेंसी बाइबल’ कॉन्ट्रोवर्सी के बीच ऑनलाइन लीक हुई Kareena Kapoor Khan के दूसरे बेटे Jeh Ali Khan की पहली फोटो !!

Kareena Kapoor Khan second son Jeh Ali Khan first photo leaked online: बॉलीवुड फिल्म अदाकारा करीना कपूर खान (Kareena Kapoor Khan) के दूसरे बेटे जेह अली खान (Jeh Ali Khan) की पहली तस्वीर सोशल मीडिया पर लीक हो गई है। इस तस्वीर में एक्ट्रेस करीना कपूर खान अपने बेटे जेह अली खान के माथे को चूमती दिख रही हैं। साथ ही उनका नन्हा नवाब अपने बेबी कॉट में आराम से लेटा हुआ दिख रहा है। करीना कपूर खान और जेह अली खान की ये पहली तस्वीर एक्ट्रेस के फैन पेज पर सामने आई है। जिसके उनका एक करीबी साथी मैनेज करता है। करीना कपूर खान और जेह अली खान की ये पहली तस्वीर इस वक्त तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। ये तस्वीर आप यहां देख सकते हैं। Also Read - Kareena Kapoor Khan के बेटे Jeh के फ्यूचर को लेकर हुई भविष्यवाणी, ‘एक्टिंग नहीं, राजनीति में...’

View this post on Instagram A post shared by Kareena Kapoor Khan (@therealkareenakapoor)

प्रेग्नेंसी बुक की वजह से विवादों में घिरी करीना कपूर खान

करीना कपूर खान और जेह अली खान की ये पहली तस्वीर उस वक्त सामने आई है जब एक्ट्रेस अपनी प्रेग्नेंसी बुक की वजह से बुरी तरह सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रही हैं। साथ ही एक्ट्रेस पर उनकी इस बुक के टाइटल की वजह से केस भी दर्ज करवाया गया है। करीना कपूर खान ने अपनी किताब का नाम 'प्रेग्नेंसी बाइबल' रखा था। इस नाम पर आपत्ति जताते हुए क्रिश्चियन कम्युनिटी के सदस्यों से एक्ट्रेस के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया है।

5 महीने बाद सामने आई जेह अली खान की पहली तस्वीर

बता दें कि एक्ट्रेस ने 21 फरवरी 2021 को अपने दूसरे बेटे को जन्म दिया था। इसके बाद एक्ट्रेस ने अपने दूसरे बेटे को सोशल मीडिया से दूर रखा है। उनके दूसरे बेटे की पहली झलक देखने के लिए लोग तरस गए हैं। एक्ट्रेस ने कई दफा अपने बेटे की झलकियां दिखाई हैं। लेकिन उनके बेटे की क्लियर तस्वीर अभी तक सामने नहीं आ पाई है। इस फोटो में भी बेटे जेह की शक्ल साफ तौर पर नहीं दिख रही है।