Jeh Is In Romantic Song With Kareena Kapoor Khan in Laal Singh Chaddha: बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान (Kareena Kapoor Khan) ने इस साल अपने दूसरे बच्चे जेह अली खान को जन्म दिया। ऐसे में करीना कपूर खान ने अपने कोरोना वायरस महामारी के बीच अपनी दूसरी गर्भावस्था के दौरान एक बड़े प्रोजेक्ट 'लाल सिंह चड्ढा' (Laal Singh Chaddha) को भी फिनिश किया। करीना ने पिछले साल आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा के लिए शूटिंग की थी जब वह अपने दूसरे बच्चे के साथ गर्भवती थीं। Also Read - Saif Ali Khan के बर्थडे पर Kareena ने दिखाया Jeh Ali Khan का नूरानी चेहरा, देखें फोटोज

जब उनसे पूछा गया कि गर्भावस्था के दौरान उन्हें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, तो करीना कपूर ने आमिर खान को उनकी देखभाल करने का श्रेय दिया। करीना कपूर ने एनडीटीवी को बताया, 'आमिर खान ने मेरा पूरा ख्याल रखा और इसका सारा श्रेय उन्हें जाता है।' उन्होंने कहा, 'मैं उन्हें मेरी देखभाल करने और हमारे पूरे क्रू में विश्वास रखने का पूरा श्रेय देती हूं। हम लगातार उनका टेस्ट करते थे।'

करीना ने यह भी खुलासा किया कि लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग के दौरान वो लगातार ज्ञ्नेकोलोगिस्ट के संपर्क में थीं। एक्ट्रेस ने कहा , 'मैं लगातार अपने स्त्री रोग विशेषज्ञ के संपर्क में थी, उनसे पूछ रही थी कि अगर मैं काम करती हूं और मुझसे आराम नहीं मिल रहा है, तो इसका असर मेरे बच्चे पर तो नहीं पड़ेगा। इसके बाद डॉक्टर ने बताया कि आप आठ घंटे सो रही हैं, तो आप देर रात तक काम कर सकती हैं। उसने सिर्फ इतना कहा कि अपने हाथ धोते रहो और मास्क पहनो, यही मैंने किया।' Also Read - शादी से पहले किसी और के साथ लिवइन रिलेशनशिप में रह चुकी हैं बॉलीवुड की ये 7 एक्ट्रेस, लिस्ट में हैं कई बड़े नाम

इसके बाद जब करीना कपूर खान से लाल सिंह चड्ढा में जेह की एंट्री को लेकर पूछा गया, तो एक्ट्रेस ने कहा, 'मेरा बेटा प्रैक्टिकली लाल सिंह चड्ढा में है। वह आमिर और मेरे साथ रोमांटिक सॉन्ग में है।' लाल सिंह चड्ढा में करीना कपूर और आमिर खान की जोड़ी को ऑनस्क्रीन देखने के लिए दर्शक भी बेताब है। ये फिल्म इस साल के अंत में रिलीज की जा सकती है। Also Read - फिल्म की आधी शूटिंग करके भाग गए ये 7 सितारे, करोड़ों खर्च करने वाले निर्माता हुए कंगाल