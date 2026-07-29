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Daayra Fisrt Poster: मेघना गुलजार की फिल्म 'दायरा' का पहला लुक आउट, करीना-पृथ्वीराज का यह खतरनाक अंदाज देख चौंक जाएंगे आप!

Daayra Poster Out: मेघना गुलजार की सस्पेंस थ्रिलर फिल्म 'दायरा' का पहला पोस्टर रिलीज हो गया है. जिसमें करीना कपूर और पृथ्वीराज सुकुमारन पुलिस ऑफिसर के किरदार में नजर आए हैं.

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By: Sadhna Mishra | Published: July 29, 2026 8:55 PM IST
Daayra Fisrt Poster: मेघना गुलजार की फिल्म 'दायरा' का पहला लुक आउट, करीना-पृथ्वीराज का यह खतरनाक अंदाज देख चौंक जाएंगे आप!

'दायरा' का फर्स्ट लुक पोस्टर आउट

Daayra Fisrt Poster Out: एक्ट्रेस करीना कपूर (Kareena Kapoor) के फैंस पिछले काफी समय से उन्हें पर्दे पर देखने के लिए बेताब थे, उनका ये इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है. दरअसल, एक्ट्रेस मेघना गुलजार की अपकमिंग सस्पेंस थ्रिलर फिल्म 'दायरा' (Daayra) में करीना कपूर साउथ एक्टर पृथ्वीराज सुकुमारन (Prithviraj Sukumaran) के साथ नजर आने वाली हैं, जिसका मेकर्स ने पहला पोस्टर जारी किया है. फर्स्ट लुक पोस्टर में इस मूवी की एक गंभीर और थ्रिलर (Daayra Fisrt Poster Out) दुनिया की झलक देखने को मिलती है. पोस्टर एक दिलचस्प मिस्ट्री की ओर इशारा करता है, जिसमें दोनों ही सितारे बहुत ही इंटेंस और दिलचस्प अंदाज में नजर आ रहे हैं.

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Daayra का फर्स्ट लुक आया सामने

करीना कपूर (Kareena Kapoor New Movie) ने 29 जुलाई 2026, बुधवार को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें एक्ट्रेस ने अपनी अपकमिंग फिल्म 'दायरा' की पहली झलक दिखाई. इस पोस्टर में दोनों एक्टर्स के क्लोज-अप शॉट्स हैं, जो आमने-सामने खड़े हैं और दोनों के चेहरे पर काफी गंभीर और सख्त भाव हैं. करीना ने बालों को पीछे बांधा हुआ है, हल्का मेकअप किया है और कानों में छोटे गोल्ड हूप ईयररिंग्स पहने हैं. वहीं, पृथ्वीराज साफ-सुथरी मूंछों और छोटे बालों में नजर आ रहे हैं.

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'दो चेहरे, दो साइड, एक सच'

पोस्टर के बैकग्राउंड में एक धुंधली सी सुरंग दिखाई दे रही है, जिस पर पीले रंग की 'पुलिस लाइन डू नॉट क्रॉस' वाली टेप लगी है. इससे यह साफ पता चलता है कि कहानी किसी मर्डर मिस्ट्री या क्राइम इन्वेस्टिगेटिव एंगल से जुड़ी है. दोनों एक्टर्स ने खाकी वर्दी पहनी हुई है और यह फिल्म सच्ची घटनाओं से प्रेरित है. इस सस्पेंस को और बढ़ाते हुए करीना ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, 'दो चेहरे, दो साइड्स, एक सच.' पोस्टर के साथ ही फिल्म की रिलीज डेट से भी पर्दा उठ चुका है. एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, 'फिल्म 18 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.'

नेटिजन्स ने पोस्टर को कैसे रिव्यू दिए?

मेघना गुलजार के डायरेक्शन में बनीं करीना कपूर खान और पृथ्वीराज सुकुमारन स्टारर फिल्म के फर्स्ट लुक से पर्दा उठते ही दर्शकों के बीच मूवी को लेकर जबरदस्त एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है. पोस्टर पर नेटिजन्स के पॉजिटिव रिव्यू देखने को मिल रहे हैं.

Daayra का बॉक्स ऑफिस क्लैश

आपको बता दें कि, 'दायरा' फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर कुणाल खेमू के डायरेक्शन में बनी एक्शन-कॉमेडी फिल्म 'वाइब' (Vibe) के साथ मुकाबला देखने को मिलेगा. इस क्लैश में करीना कपूर खान सिनेमाघरों में अपने अपने बहनोई (जीजा) कुणाल खेमू से मुकाबला करती नजर आएंगी. फिल्म 'वाइब' में प्रीति जिंटा भी हैं और यह फिल्म कुणाल खेमू के साथ वंशिका धीर के डेब्यू का भी प्रतीक है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

साधना मिश्रा पिछले 7 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हैं. उन्हें वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है. मौजूदा समय में वो BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हैं. इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हैं.

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