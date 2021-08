Kareena Kapoor ने बेबी Jeh Ali Khan को गोद में लेकर शेयर की ग्लैमरस फोटो, 'बूढ़ी' का टैग देने वाले वालों के बदल गए सुर

Kareena Kapoor shares photos with Jeh Ali Khan from Maldives: बॉलीवुड फिल्म स्टार करीना कपूर खान (Kareena Kapoor Khan) इन दिनों अपने परिवार के साथ मालदीव में छुट्टियां बिताने के लिए गई हुई हैं। यहां से अदाकारा अपनी मालदीव ट्रिप की झलकियां सोशल मीडिया के जरिए फैंस के साथ शेयर कर रही हैं। अब एक्ट्रेस करीना कपूर खान ने अपने दूसरे बेटे जेह अली खान (Jeh Ali Khan) के साथ एक बेहद प्यारी सोशल मीडिया पर शेयर की है। इस तस्वीर में एक्ट्रेस ब्लैक स्पोर्ट्स ब्रा और पिंक शॉर्ट्स पहने नजर आ रही हैं। फोटो में एक्ट्रेस बेबी जेह अली खान को चूमते हुए दिख रही हैं। जबकि फोटो में जेह अली खान का चेहरा नहीं बल्कि पीठ दिखाई दे रही है। इस तस्वीर को शेयर कर एक्ट्रेस ने बताया है कि उनका बेबी जेल अली खान आज पूरे 6 महीने का हो गया है। Also Read - Entertainment News of The Day: बुड्ढी बोलने वालों को Kareena का मुंहतोड़ जवाब, नील के साथ रोमांटिक सीन नहीं कर पाती आयशा

करीना कपूर खान ने बेबी जेह के साथ ये बेहद प्यारी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर लिखा, ‘तुम्हें हमेशा ढेर सारा प्यार, खुशियां और हिम्मत मिले। खुशनुमा 6 महीने मेरी जिंदगी।’ करीना कपूर खान की इस तस्वीर पर फैशन डिजायनर मनीष मल्होत्रा समेत बॉलीवुड के कई सितारों ने बेबी जेह के 6 महीने पूरे होने पर बधाई दी है। जबकि बेबो के फैंस भी उनके लाडले को इस खास दिन की बधाई दे रहे हैं। दिलचस्प बात ये है कि अक्सर ट्रोल्स के निशाने पर रहने वाली एक्ट्रेस करीना कपूर खान की ये फोटो लोगों को खूब पसंद आ रही है। करीना कपूर खान की इन तस्वीर पर लोग उन्हें ‘सुपर मॉम’ और ‘क्वीन’ जैसे टैग दे रहे हैं। ये तस्वीर आप यहां देख सकते हैं।

बेबी तैमूर अली खान भी है साथ

फिल्म स्टार करीना कपूर खान अपने मालदीव दौरे पर पति सैफ अली खान और बेटे तैमूर अली खान के साथ हैं। करीना कपूर खान ने यहीं अपने पति सैफ अली खान का 51वां बर्थडे भी सेलिब्रेट किया था। जिसकी झलक एक्ट्रेस ने इस प्यारी तस्वीर से दिखाई थी।

इन फिल्मों में बिजी हैं करीना कपूर खान

फिल्म स्टार करीना कपूर खान इन दिनों सुपरस्टार आमिर खान स्टारर फिल्म लाल सिंह चड्ढा को लेकर सुर्खियों में है। इस फिल्म के अलावा वो जल्दी ही सोनम कपूर स्टारर फिल्म वीरे दी वेडिंग 2 में भी नजर आएंगी।