Taimur Ali Khan की कमाई खाने के चक्कर में थे Saif Ali Khan, Kareena Kapoor Khan ने डांटते हुए कहा 'इतने चीप...'

बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान (Saif Ali Khan) के बेटे तैमूर अली खान (Taimur Ali Khan) बी-टाउन के लोकप्रिय स्टारकिड्स में से एक हैं। तैमूर अली खान को देखने के लिए मीडिया इंडस्ट्री के फोटोग्राफर घंटों-घंटों इंतजार करते हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि सैफ अली खान के बेटे किए लोकप्रियता किसी बड़े स्टार से कम हैं। ऐसे में तैमूर अली खान की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए बॉलीवुड के कई निर्माताओं ने अभिनेता से कहा था कि वो तैमूर अली खान को अपनी फिल्मों में शामिल करें।

सैफ अली खान के इस सुझाव से करीना कपूर खान (Kareena Kapoor Khan) काफी नाराज हुई थीं। 2018 में आरजे सिद्धार्थ कन्नन से बातचीत करते हुए, सैफ अली खान ने खुलासा करते हुए बताया था कि जब इस बारे में अभिनेता में करीना कपूर से बात की, तो बेबो ने कहा था, 'इतने भी चीप मत बनो।'

हालांकि करीना कपूर खान की इन बातों का जवाब देते हुए सैफ अली खान ने कहा था कि इसमें बुराई क्या है। हम तैमूर अली खान से ऐड को करा ही सकते हैं। करीना ने सैफ को ताना मारते हुए कहा था कि तुम अपने बेटे को कैसे बेच सकते हो। सैफ ने मजाक में कहा था कि तैमूर जो भी ऐड करेगा, उससे होने वाली कमाई को हम 'स्विट्जरलैंड में छुट्टियों' पर खर्च करेंगे।

वर्कफ्रंट की बात करें, तो सैफ अली खान जल्द ही फिल्म 'भूत पुलिस' में अर्जुन कपूर के साथ लीड रोल में दिखाई देंगे। वहीं दूसरी ओर, करीना कपूर खान भी आमिर खान की फिल्म 'लाल सिंह चड्ढा' में दिखाई देंगी। दोनों एक्टर्स की फिल्मों का इंतजार फैंस बड़ी बेताबी से कर रहे हैं।