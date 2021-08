Jeh Ali Khan की शक्ल देख खुशी से झूमे फैंस, यूजर ने कहा, ‘ये तो बिल्कुल Taimur...’

Jeh Ali Khan video goes viral with Taimur's old nurse: बॉलीवुड फिल्म अदाकारा करीना कपूर खान (Kareena Kapoor Khan) ने अभी तक खुद अपने दूसरे बेटे जेह अली खान (Jeh Ali Khan) की शक्ल फैंस को नहीं दिखाई है। लेकिन आज जब वो अपने पिता रणधीर कपूर (Randhir Kapoor) के घर परिवार के साथ पहुंची तो अदाकारा के नन्हे बेटे जेह अली खान की एक झलक पैपराजी के कैमरों में कैद हो गई। जिसे देखने के बाद सोशल मीडिया पर करीना कपूर खान के फैंस खुशी से झूमने लगे हैं। जेह अली खान की पहली झलक देखने के बाद लोगों ने उन्हें बिल्कुल अपने बड़े भाई तैमूर अली खान की टू-कॉपी बता दिया है। Also Read - Jeh Ali Khan first photos: पापा Saif Ali Khan की गोद में स्पॉट हुआ Kareena Kapoor का नन्हा नवाब, यहां देखें फोटोज

फोटो जर्नलिस्ट विरल भयानी के सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किए गए इस वीडियो में नन्हें जेह अली खान (Jeh Ali Khan) का चेहरा नजर आ रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद फैंस जमकर कमेंट्स कर रहे हैं। ये वीडियो आप यहां देख सकते हैं।

जेह अली खान को देख फैंस दे रहे हैं ऐसे कमेंट्स

जेह अली खान (Jeh Ali Khan) के इस वीडियो को देखने के बाद जहां कुछ लोग करीना के बेटे की क्यूटनेस के दीवाने हो रहे हैं। तो कुछ लोग पैपराजी के छोटे बच्चे की तस्वीरें इस तरह क्लिक करने पर नाराजगी जता रहे हैं। एक इंटरनेट यूजर ने लिखा है, ‘हे भगवान, बच्चा कितना डरा हुआ है। ये क्या जरूरी है। वो लोग खुद फोटोज जारी कर देंगे जब भी वो ऐसा करना चाहेंगे। ये बेहद गलत है।’ फैंस के कमेंट्स आप यहां देख सकते हैं। Also Read - Taimur और Jeh को भद्दी बातें बोलने वालों को Kareena Kaporo Khan ने दिया करारा जवाब

तैमूर की नैनी के साथ दिखे जेह अली खान

दिलचस्प बात ये है कि अदाकारा करीना कपूर खान (Kareena Kapoor Khan) ने अपने बेटे जेह अली खान (Jeh Ali Khan) के लिए उसी नैनी को रखा है जिन्होंने पहले तैमूर अली खान (Taimur Ali Khan) का ध्यान रखा था। इसकी जानकारी विरल भयानी के शेयर किए गए वीडियो से मिली है। जिसमें तैमूर अली खान की नैली नन्हें जेह को गोद में लिए बैठी थी।