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Kargil Vijay Diwas: सदियों तक कारगिल की लड़ाई को भूलने नहीं देगा बॉलीवुड, ये रहा सबूत

How Bollywood cinema keeps Kargil alive: आज देशभर में कारगिल दिवस मनाया जा रहा है. कारगिल एक ऐसी जगह जहां पर हमारे देश के बहुत से लोगों ने अपना खून बहाया. हालांकि बॉलीवुड ने कारगिल की लड़ाई को यादगार बनाने में खास योगदान दिया है.

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By: Shivani Duksh | Published: July 26, 2026 10:32 AM IST
Kargil Vijay Diwas: सदियों तक कारगिल की लड़ाई को भूलने नहीं देगा बॉलीवुड, ये रहा सबूत

Kargil Vijay Diwas

How Bollywood cinema keeps Kargil alive: देशभर में आज कारगिल दिवस मनाया जा रहा है. 1999 में हमारे देश के वीर जवानों ने पाकिस्तान को हराने के लिए जान की बाजी लगा दी थी. ये वो जगह है जहां पर पाकिस्तान ने इंडिया को टक्कर देने की हिम्मत की थी. वहीं इंडिया ने भी पाकिस्तान की बंड बजाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी. हालांकि इस जंग में हमारे देश के कई वीर जवानों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था. सालों बीत जाने के बाद भी देश की जनता कारगिल में हुई इस जंग को भुला नहीं पाई है. इसका सबसे बड़ा सबूत बॉलीवुड की वो फिल्में हैं जो कि कारगिल की लड़ाई के इर्द-गर्द बनाई गई हैं. सालों से कारगिल बॉलीवुड का एक फेवरेट टॉपिक बना हुआ है, अब तक बॉलीवुड ने कई फिल्में कारगिल की लड़ाई कर बनाई हैं. यहां मजेदार बात ये है कि हर फिल्म को लोगों ने बॉक्स ऑफिस पर प्यार दिया. साल 2021 में आई फिल्म शेरशाह में कैप्टन विक्रम बत्रा की जिंदगी को दिखाया गया था. इस फिल्म के जरिए सिद्धार्थ मल्होत्रा ने खूब नाम कमाया.

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कारगिल पर बनी हैं ये फिल्में

साल 2004 में आई लक्ष्य में एक युवा लड़के की कहानी को दिखाया गया था जो कि सेना में जाकर कारगिल युद्ध लड़ता है. एलओसी कारगिल साल 2003 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म को जेपी दत्ता ने बनाया था जिसमें नामचीन बॉलीवुड सितारों को जगह दी गई थ. फिल्म गुंजन सक्सेना में भी कुछ ऐसा ही दिखाया गया था. फिल्म में लड़ाकू पायलट गुंजन सक्सेना की जीवनी को बारीकी से पर्दे पर उतारा गया था. फिल्म धूप में शहीद हुए एक कैप्टन के परिवार के संघर्ष को दिखाया गया था. वहीं साल 2005 में आई फिल्म टैंगो चार्ली में भी एक सैनिक की कारगिल संघर्ष की कहानी दिखाई गई है.

अभी भी पीछे हटने को तैयार नहीं है बॉलीवुड

फिल्म एलओसी को भला कोई कैसे भूल सकता है. इस फिल्म को देखने के बाद लोगों की आंखों में आंसू थे. बॉलीवुड अब भी ऐसी फिल्में बनाने से पछे हीं हट रहा है. ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि सालों बीतने के बाद भी बॉलीवुड की नजर कारगिल पर है. बॉलीवुड के फिल्ममेकर अक्सर इस लड़ाई से जुड़े शहीदों की कहानी खोजते हैं और फिल्म बना देते हैं.अगर आने वाले समय में ऐसी ही कोई फिल्म आपको देखने को मिल जाए तो हैरानी नहीं होगी. शायद यही वो एक तरीका है जिसके जरिए बॉलीवुड देश के लिए शहीद हुए सिपाहियों को सम्मान देता है.

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Shivani Duksh

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

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