करिश्मा तन्ना के घर गूंजने वाली है किलकारी, पति वरुण के साथ शेयर की बेहद क्यूट तस्वीरें, फैंस बोले 'बधाई हो'

टीवी और ओटीटी की मशहूर अदाकारा करिश्मा तन्ना जल्द ही मां बनने वाली हैं. शादी के करीब चार साल बाद करिश्मा और उनके पति वरुण बंगेरा ने सोशल मीडिया पर एक बेहद प्यारी पोस्ट के जरिए प्रेग्नेंसी का ऐलान किया.

ग्लैमर की दुनिया से एक बहुत ही खूबसूरत खबर सामने आई है. अपनी बेहतरीन एक्टिंग और स्टाइल के लिए जानी जाने वाली करिश्मा तन्ना जल्द ही अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी और सबसे खास भूमिका यानी मां बनने की तैयारी कर रही हैं. करिश्मा और उनके पति वरुण बंगेरा ने एक बेहद क्यूट और क्रिएटिव फोटोशूट के जरिए इस खबर का ऐलान किया है.

अनोखे अंदाज में किया ऐलान

करिश्मा तन्ना ने इंस्टाग्राम पर वरुण के साथ अपनी कुछ दिल जीत लेने वाली तस्वीरें शेयर कीं. इन फोटोज में यह जोड़ा अपने आने वाले नन्हे चमत्कार का स्वागत करने के लिए काफी उत्साहित दिख रहा है. पहली तस्वीर में दोनों ने मैचिंग बेसबॉल कैप पहनी है, जिस पर गर्व से मॉम और डैड लिखा है. वहीं दूसरी फोटो में करिश्मा और वरुण एक-दूसरे को गले लगाए हुए हैं और उनके हाथ में छोटे-छोटे ऊनी मोजे हैं. इस पोस्ट के कैप्शन ने सबका ध्यान खींचा, जहां उन्होंने लिखा "एक नन्हा सा चमत्कार, हमारा सबसे बड़ा तोहफा - अगस्त 2026" तस्वीरों में उनके प्यारे पालतू कुत्ते भी नजर आए, जिससे यह एक परफेक्ट फैमिली फोटो बन गई.

इंडस्ट्री के दोस्तों ने लुटाया प्यार

जैसे ही यह पोस्ट वायरल हुई, बधाई देने वालों की लाइन लग गई. क्रिस्टल डिसूजा, दीया मिर्जा, जैस्मीन भसीन और अनीता हसनंदानी जैसे सितारों ने कमेंट सेक्शन में अपना प्यार जाहिर किया है. खुशी कपूर और संजीदा शेख ने भी इस कपल को ढेरों शुभकामनाएं दीं. वहीं दलजीत कौर और भूमिका चावला ने करिश्मा के इस नए सफर के लिए खुशी जताई. इसके अलावा फैंस भी एक्ट्रेस को बधाई दे रहें हैं. कमेंट सेक्शन में लोग बधाई हो और रेड दिल वाली इमोजी भेज रहें हैं.

शादी से अब तक का सफर

करिश्मा तन्ना और बिजनेसमैन वरुण बंगेरा ने फरवरी 2022 में मुंबई में एक बेहद निजी और गुजराती समारोह में शादी की थी. शादी के बाद से ही यह जोड़ा अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी वेकेशन और हैप्पी मोमेंट्स की झलकियां शेयर करता रहता है. अब, शादी के करीब चार साल बाद उनके घर नया मेहमान आने वाला है.

करिश्मा तन्ना का शानदार करियर

करिश्मा तन्ना ने साल 2001 में मशहूर टीवी शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' से अपने करियर की शुरुआत की थी. इसके बाद उन्होंने 'बिग बॉस 8' और कई फिल्मों जैसे 'संजू' में अपनी पहचान बनाई. हाल के सालों में उन्होंने टीवी से ओटीटी की ओर रुख किया और हंसल मेहता की हिट सीरीज 'स्कूप' (2023) में अपनी जबरदस्त एक्टिंग से सबका दिल जीत लिया. उनके फैंस अब बेसब्री से अगस्त महीने का इंतजार कर रहे हैं जब उनके घर नन्हा मेहमान कदम रखेगा. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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