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क्या खाकर खुद को फिट और यंग रखती रही हैं Karisma Kapoor? 50 के पार भी झुर्रियों का नामोनिशान नहीं! जानें एक्ट्रेस का ब्यूटी सीक्रेट

Karisma Kapoor आज यानी 25 जून 2026 को अपना 52वां जन्मदिन मना रही हैं, लेकिन उन्हें देखकर उनकी उम्र का अंदाजा लगा पाना मुश्किल है. इस उम्र में भी झुर्रियों का नामोनिशान नहीं है. इसके पीछे उनकी दादी और नानी का एक सीक्रेट है, जिसका खुलासा हाल ही में एक्ट्रेस ने किया है.

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By: Sadhna Mishra | Published: June 25, 2026 11:06 AM IST
क्या खाकर खुद को फिट और यंग रखती रही हैं Karisma Kapoor? 50 के पार भी झुर्रियों का नामोनिशान नहीं! जानें एक्ट्रेस का ब्यूटी सीक्रेट

क्या है करिश्मा कपूर की खूबसूरती का राज?

Karisma Kapoor Beauty Secret: 90 के दशक की 'धड़कन' और बॉलीवुड की एवरग्रीन ब्यूटी करिश्मा कपूर (Karisma Kapoor) आज यानी 25 जून 2026 को अपना 52वां जन्मदिन मना रही हैं, लेकिन उन्हें देखकर कोई भी उनकी उम्र का सही अंदाजा नहीं लगा सकता. लोलो आज भी उतनी ही फिट, हसीन और फ्रेश दिखती हैं, जितनी अपनी डेब्यू फिल्म के समय दिखती थीं. अक्सर लोग सोचते हैं कि करिश्मा की इस ढलती उम्र में भी चमकती त्वचा का राज महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स या कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स होंगे. लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. करिश्मा की खूबसूरती के पीछे कोई विदेशी ब्रांड नहीं, बल्कि उनकी दादी-नानी का एक घरेलू नुस्खा है. जिसका खुलासा एक्ट्रेस ने खुद किया था.

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दादी मां का वो 'सीक्रेट' नुस्खा

हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में करिश्मा कपूर (Karisma Kapoor Beuty Secret) ने अपनी फ्लॉलेस स्किन का राज खोलते हुए बताया था कि वह त्वचा के मामले में बहुत ही सीधा-साधा नियम मानती हैं, 'जितना कम चीजें इस्तेमाल करो, उतना अच्छा है.' करिश्मा ने बताया कि उन्होंने बचपन से अपने घर के बड़ों को जो करते देखा, वह आज भी उसी रूटीन को फॉलो करती हैं.

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क्या खाकर खुद को फिट रखती हैं Karisma Kapoor?

करिश्मा कपूर (Karisma Kapoor News) ने अपनी खूबसूरती के पीछे के राज का खुलासा करते हुए कहा, 'हम बचपन से घर में चेहरे पर घी और मलाई लगाते हुए बड़े हुए हैं.' उन्होंने बताया कि उनकी दादी हमेशा खाने में और चेहरे पर देसी घी लगाने की सलाह देती थीं.' एक्ट्रेस ने बताया कि वह आज भी रोटी या चावल में घी डालकर जरूर खाती हैं. उनका मानना है कि घी जब अंदर जाकर शरीर को पोषण देता है, तो चेहरे पर असली और नेचुरल ग्लो अपने आप आ जाता है. सिर्फ करिश्मा ही नहीं, बल्कि उनकी छोटी बहन करीना कपूर खान भी आज तक इस कपूर खानदान के 'फैमिली ब्यूटी ट्रेडिशन' को पूरी शिद्दत से निभा रही हैं.

एक्टिंग की दुनिया में भी मचा रही हैं धमाल

बर्थडे गर्ल करिश्मा कपूर (Karisma Kapoor Web Series) सिर्फ अपनी फिटनेस से ही नहीं, बल्कि अपनी एक्टिंग से भी फैंस का दिल जीत रही हैं. लंबे समय बाद उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में एक बेहद दमदार वापसी की है. उनकी नई सस्पेंस-थ्रिलर वेब सीरीज 'ब्राउन' (Brown) हाल ही में 5 जून 2026 को ओटीटी प्लेटफॉर्म ZEE5 पर रिलीज हुई है, जिसे दर्शकों और क्रिटिक्स का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. इस सीरीज में करिश्मा ने अपने पुराने ग्लैमरस अवतार से बिल्कुल अलग, कोलकाता पुलिस की एक जासूस 'रीता ब्राउन' का रोल निभाया है. सीरीज में वह एक पेचीदा मर्डर केस की गुत्थी सुलझाती नजर आ रही हैं. इस शो में उनके अभिनय की जमकर तारीफ हो रही है. इस शानदार सीरीज में करिश्मा के साथ सोनी राजदान और जीशू सेनगुप्ता जैसे मंझे हुए कलाकार भी मुख्य भूमिकाओं में हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।

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