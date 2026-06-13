‘आप हमेशा याद आओगे…’ एक्स-हसबैंड संजय की पुण्यतिथि पर भावुक हुईं करिश्मा कपूर, बयां किया दिल का दर्द

तलाक की कड़वाहट को भुलाकर करिश्मा कपूर ने अपने दिवंगत एक्स पति संजय कपूर की बरसी पर एक बेहद भावुक नोट शेयर किया है. वहीं दूसरी तरफ, संजय कपूर की मां रानी कपूर ने अपनी मौजूदा बहू प्रिया सचदेव पर गंभीर आरोप लगाया है.

एक्स-हसबैंड की पुण्यतिथि पर भावुक हुईं करिश्मा

बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा करिश्मा कपूर हाल ही में शुक्रवार को अपने पूर्व पति और जाने-माने बिजनेसमैन संजय कपूर की पुण्यतिथि पर बेहद भावुक नजर आईं. उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लेते हुए अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर संजय को याद किया और लिखा, "संजय, आप हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहोगे" आपको बता दें कि 53 वर्ष की आयु में बीते साल संजय कपूर का आकस्मिक निधन हो गया था.

बच्चों के लिए सिंगल रहीं करिश्मा

करिश्मा कपूर और संजय कपूर का वैवाहिक सफर काफी सुर्खियों में रहा था. दोनों साल 2003 में शादी के बंधन में बंधे थे. इस शादी से उनके दो बच्चे समायरा और कियान हैं. हालांकि, आपसी मतभेदों के चलते साल 2016 में दोनों ने हमेशा के लिए अपने रास्तें अलग कर लीं और तलाक ले लिया. इसके बाद साल 2017 में संजय कपूर ने मॉडल प्रिया सचदेव से अपनी तीसरी शादी रचा ली. वहीं दूसरी ओर, करिश्मा कपूर ने दोबारा घर नहीं बसाया और एक सिंगल मदर के तौर पर अपने दोनों बच्चों की परवरिश की.

करिश्मा का धमाकेदार कमबैक

एक्टिंग की दुनिया से एक लंबा ब्रेक लेने के बाद करिश्मा कपूर ने कैमरे के सामने एक बेहद दमदार वापसी की है. वह हाल ही में रिलीज हुई बहुचर्चित क्राइम-थ्रिलर वेब सीरीज 'ब्राउन' में मुख्य भूमिका निभाती नजर आ रही हैं, जिसका प्रीमियर 5 जून को ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 पर हुआ है.

इस साइकोलॉजिकल थ्रिलर में करिश्मा ने 'रीटा ब्राउन' नाम की एक एंग्लो-इंडियन पुलिस डिटेक्टिव का रोल प्ले किया है. रीटा का किरदार मानसिक रूप से काफी परेशान है, जो अपने अतीत के गहरे जख्मों, बदनामी और शराब की लत से लड़ रही है. अभिनय देव के निर्देशन में बनी 7 एपिसोड की यह सीरीज अमित बरुआ के मशहूर उपन्यास 'सिटी ऑफ डेथ' (2016) पर आधारित है. इसमें करिश्मा के अलावा सूर्या शर्मा, सोनी राजदान और जिशू सेनगुप्ता जैसे मंझे हुए कलाकार भी अहम भूमिकाओं में हैं.

30000 करोड़ का संपत्ति विवाद

संजय कपूर के जाने के बाद उनका परिवार इस समय एक बड़े कानूनी और पारिवारिक संकट से गुजर रहा है. परिवार के बीच लगभग 30000 करोड़ रुपये की भारी-भरकम संपत्ति और विरासत के अधिकार को लेकर एक कानूनी मामला फंसा हुआ है. इसी बीच, संजय की मां रानी कपूर ने अपनी विधवा बहू प्रिया सचदेव पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं. रानी कपूर का दावा है कि उनके बेटे की मौत के तुरंत बाद प्रिया ने उनके साथ धोखाधड़ी की और जबरन कुछ बेहद जरूरी कागजात पर उनके दस्तखत करवा लिए थे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.