google-preferred
  • Bollywood News
  • News and Gossip
  • ‘आप हमेशा याद आओगे…’ एक्स-हसबैंड संजय की पुण्यतिथि पर भावुक हुईं करिश्मा कपूर, बयां किया दिल का दर्द...

‘आप हमेशा याद आओगे…’ एक्स-हसबैंड संजय की पुण्यतिथि पर भावुक हुईं करिश्मा कपूर, बयां किया दिल का दर्द

तलाक की कड़वाहट को भुलाकर करिश्मा कपूर ने अपने दिवंगत एक्स पति संजय कपूर की बरसी पर एक बेहद भावुक नोट शेयर किया है. वहीं दूसरी तरफ, संजय कपूर की मां रानी कपूर ने अपनी मौजूदा बहू प्रिया सचदेव पर गंभीर आरोप लगाया है.

WrittenBy
By: Shreya Pandey | Published: June 13, 2026 11:37 AM IST
‘आप हमेशा याद आओगे…’ एक्स-हसबैंड संजय की पुण्यतिथि पर भावुक हुईं करिश्मा कपूर, बयां किया दिल का दर्द

एक्स-हसबैंड की पुण्यतिथि पर भावुक हुईं करिश्मा

बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा करिश्मा कपूर हाल ही में शुक्रवार को अपने पूर्व पति और जाने-माने बिजनेसमैन संजय कपूर की पुण्यतिथि पर बेहद भावुक नजर आईं. उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लेते हुए अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर संजय को याद किया और लिखा, "संजय, आप हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहोगे" आपको बता दें कि 53 वर्ष की आयु में बीते साल संजय कपूर का आकस्मिक निधन हो गया था.

बच्चों के लिए सिंगल रहीं करिश्मा

करिश्मा कपूर और संजय कपूर का वैवाहिक सफर काफी सुर्खियों में रहा था. दोनों साल 2003 में शादी के बंधन में बंधे थे. इस शादी से उनके दो बच्चे समायरा और कियान हैं. हालांकि, आपसी मतभेदों के चलते साल 2016 में दोनों ने हमेशा के लिए अपने रास्तें अलग कर लीं और तलाक ले लिया. इसके बाद साल 2017 में संजय कपूर ने मॉडल प्रिया सचदेव से अपनी तीसरी शादी रचा ली. वहीं दूसरी ओर, करिश्मा कपूर ने दोबारा घर नहीं बसाया और एक सिंगल मदर के तौर पर अपने दोनों बच्चों की परवरिश की.

हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में स्पीकर बन पहुंचीं करिश्मा कपूर, लोग बोले- 'छठी क्लास के बाद सीधे अमेरिका की यूनिवर्सिटी'
Also Read

हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में स्पीकर बन पहुंचीं करिश्मा कपूर, लोग बोले- 'छठी क्लास के बाद सीधे अमेरिका की यूनिवर्सिटी'

करिश्मा का धमाकेदार कमबैक

एक्टिंग की दुनिया से एक लंबा ब्रेक लेने के बाद करिश्मा कपूर ने कैमरे के सामने एक बेहद दमदार वापसी की है. वह हाल ही में रिलीज हुई बहुचर्चित क्राइम-थ्रिलर वेब सीरीज 'ब्राउन' में मुख्य भूमिका निभाती नजर आ रही हैं, जिसका प्रीमियर 5 जून को ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 पर हुआ है.

इन स्टार्स ने ओटीटी से किया था धमाकेदार कमबैक, अब करिश्मा कपूर दिखाएंगी अपना जलवा
Also Read

इन स्टार्स ने ओटीटी से किया था धमाकेदार कमबैक, अब करिश्मा कपूर दिखाएंगी अपना जलवा

इस साइकोलॉजिकल थ्रिलर में करिश्मा ने 'रीटा ब्राउन' नाम की एक एंग्लो-इंडियन पुलिस डिटेक्टिव का रोल प्ले किया है. रीटा का किरदार मानसिक रूप से काफी परेशान है, जो अपने अतीत के गहरे जख्मों, बदनामी और शराब की लत से लड़ रही है. अभिनय देव के निर्देशन में बनी 7 एपिसोड की यह सीरीज अमित बरुआ के मशहूर उपन्यास 'सिटी ऑफ डेथ' (2016) पर आधारित है. इसमें करिश्मा के अलावा सूर्या शर्मा, सोनी राजदान और जिशू सेनगुप्ता जैसे मंझे हुए कलाकार भी अहम भूमिकाओं में हैं.

30000 करोड़ का संपत्ति विवाद

संजय कपूर के जाने के बाद उनका परिवार इस समय एक बड़े कानूनी और पारिवारिक संकट से गुजर रहा है. परिवार के बीच लगभग 30000 करोड़ रुपये की भारी-भरकम संपत्ति और विरासत के अधिकार को लेकर एक कानूनी मामला फंसा हुआ है. इसी बीच, संजय की मां रानी कपूर ने अपनी विधवा बहू प्रिया सचदेव पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं. रानी कपूर का दावा है कि उनके बेटे की मौत के तुरंत बाद प्रिया ने उनके साथ धोखाधड़ी की और जबरन कुछ बेहद जरूरी कागजात पर उनके दस्तखत करवा लिए थे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

Tags:

Up Next

Nora Fatehi के आगे सब फेल! ग्लोबल स्टेज पर मचाया ऐसा गदर, देख दंग रह गई दुनिया; Video Viral

Next Story

Nora Fatehi के आगे सब फेल! ग्लोबल स्टेज पर मचाया ऐसा गदर, देख दंग रह गई दुनिया; Video Viral